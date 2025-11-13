Lionel Messi se emocionó tras el fervor del público en España: "Siempre es especial volver"

El paso de la Selección Argentina por España dejó una postal cargada de emoción y reconocimiento. Más de 20 mil personas se congregaron en el estadio Martínez Valero, de la ciudad de Elche, para presenciar el entrenamiento abierto del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La práctica, previa al amistoso que el equipo disputará frente a Angola, fue una verdadera fiesta celeste y blanca, donde Lionel Messi se llevó la ovación más intensa de la jornada.