Lionel Messi se emocionó tras el fervor del público en España: "Siempre es especial volver"
El capitán de la Selección Argentina agradeció la masiva presencia de hinchas en el entrenamiento abierto en Elche, previo al amistoso frente a Angola.
El paso de la Selección Argentina por España dejó una postal cargada de emoción y reconocimiento. Más de 20 mil personas se congregaron en el estadio Martínez Valero, de la ciudad de Elche, para presenciar el entrenamiento abierto del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La práctica, previa al amistoso que el equipo disputará frente a Angola, fue una verdadera fiesta celeste y blanca, donde Lionel Messi se llevó la ovación más intensa de la jornada.
El astro argentino, acostumbrado a despertar pasiones en cada rincón del planeta, no ocultó su sorpresa ante la magnitud del recibimiento. “Hacía tiempo que no venía por acá y el cariño que me mostraron siempre me emociona”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes del evento.
En el mismo mensaje, agradeció la presencia de los hinchas españoles y de los numerosos argentinos que se acercaron al estadio para ver de cerca a los campeones del mundo. “Siempre es un placer volver a verlos”, concluyó el mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El club Elche, organizador del evento junto con la AFA, habilitó un sistema escalonado para distribuir las entradas: primero los abonados del club tuvieron prioridad, y luego el público general pudo acceder a través de la web oficial. La demanda fue tan alta que las localidades se agotaron en pocas horas, reflejando la enorme expectativa por la visita del equipo campeón del mundo.
Tras el entrenamiento, la delegación argentina almorzó en el predio y emprendió viaje hacia Luanda, capital de Angola, donde disputará el amistoso programado para este viernes en el estadio 11 de Noviembre. Será el último encuentro del seleccionado en 2025 antes del parate competitivo rumbo a un 2026 que promete nuevos desafíos.
Messi, líder indiscutido dentro y fuera de la cancha, volvió a dejar en claro que su conexión con los hinchas trasciende fronteras y tiempos: su sola presencia sigue convocando multitudes y despertando emociones en cualquier lugar del mundo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario