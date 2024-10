Lionel Messi volvió a referirse a su posible presencia en el Mundial 2026: "Espero..."

En este sentido, el astro mundial ha sido consultado en numerosas oportunidades al respecto. Una vez más, en una entrevista Lionel Messi debió responder a la pregunta del millón: ¿estará o no estará en el Mundial 2026? Con total sinceridad, el capitán del Inter Miami respondió: "No lo sé, la verdad es que me lo preguntaron un montón de veces, sobre todo en Argentina. Espero terminar bien este año, espero empezar un año teniendo una muy buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado con todos los viajes que tuvimos", inició diciendo.