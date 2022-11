Lionel Messi aclaró las dudas: "Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento"

"Me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos", agregó sobre el partido ante Arabia Saudita.

"Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento. Este grupo me recuerda al del 2014, un grupo muy unido y que tenía en claro lo que hacía adentro de la cancha", agregó.

"Jugar un Mundial siempre es especial, la atmósfera que se vive antes del primer partido es diferente", consideró el capitán de la Selección argentina.

En ese sentido, agregó: "Es un momento diferente en la temporada, con menos partidos, siempre me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo y eso intenté hacer hasta llegar al inicio del Mundial. Me cuidé y trabajé como hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir este sueño que todos queremos".

En cuanto a los hinchas, hizo una especial mención a aquellos que no son argentinos: "Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que seamos campeones. Soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera".

"Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo. La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles que antes quizá no veía. Hoy me fijo más en todo, disfrutar está por encima de todo", cerró Lionel Messi.