El Gobierno pidió que Messi se disculpe con Francia por el caso de Enzo Fernández

"Messi debe salir a pedir las disculpas de ese caso, también el presidente de la AFA, creo que corresponde. Nos deja mal parados como país, con tanta gloria", sostuvo Garro en diálogo con Urbana Play.

Asimismo, el exintendente de La Plata sostuvo que "es una oportunidad de que en el fútbol grande haya sanciones y que la sociedad vea que el fútbol también pida perdón, ya que es todo muy laxo".

El subsecretario de Deportes, Julio Garro, consideró que tanto Chiqui Tapia como Messi tienen que disculparse por los cánticos de los jugadores: "Nos deja, como país, mal parados después de tanta gloria". pic.twitter.com/2suQGtPMDW — Corta (@somoscorta) July 17, 2024

La decisión que tomó la FIFA tras la denuncia contra Enzo

Según la agencia de noticias AFP, la FIFA fue notificada de la situación e inició una investigación: la organización declaró que revisará los hechos y determinará si el jugador argentino debe enfrentar sanciones a nivel internacional.

En un comunicado, la FIFA afirmó: "Estamos al tanto del video circulante en redes sociales y el incidente está bajo investigación. La FIFA condena cualquier forma de discriminación de parte de jugadores, aficionados y oficiales".

El alcance de las posibles sanciones aún no está claro, pero el hecho de que tanto el conjunto inglés como el máximo organismo del fútbol mundial estén tomando medidas muestra la seriedad del asunto. Las acciones que se tomen podrían tener un impacto significativo en su carrera y en su reputación a nivel mundial.

Chelsea abrió un expediente contra Enzo Fernández

Tras lo sucedido, el club inglés anunció que inició un procedimiento disciplinario interno: "El Chelsea Football Club considera que cualquier forma de comportamiento discriminatorio es totalmente inaceptable. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas".

A través de un comunicado publicado tanto en las redes oficiales del Chelsea como en el sitio web del club, expresaron: "Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y aprovecharemos esto como una oportunidad para enseñar", y anunciaron: "El club ha introducido procedimientos disciplinarios internos".

comunicado chelsea enzo fernandez El comunicado del Chelsea sobre Enzo Fernández tras los cánticos racistas

Las disculpas de Enzo Fernández tras el video viral

Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: "Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de "racista" por su compañero de club, Wesley Fofana. Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi carácter. Verdaderamente, lo siento".

