Lionel Messi y Kylian Mbappé se cruzaron en una sesión de fotos: el video que llamó la atención

El argentino se reincorporó a los entrenamientos del PSG el miércoles de la semana pasada y fue recibido con aplausos y pasillo de honor; sin embargo, el 10 de Francia no estuvo allí ya que se encontraba de vacaciones en Nueva York. No hay muchos más detalles de lo que ocurrió en esa producción fotográfica. De hecho, en el video que difundió la marca, Messi no aparece, mientras que sí está Mbappé.