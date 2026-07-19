Lionel Scaloni, tras perder la final del Mundial 2026: "Al país le quiero decir que hemos dejado todo"
El entrenador de la Selección Argentina destacó el esfuerzo de sus jugadores luego de la derrota ante España y dejó un emotivo mensaje para los hinchas argentinos.
Lionel Scaloni habló apenas finalizó la final del Mundial 2026 y, pese al dolor por la derrota ante España, eligió destacar el enorme esfuerzo realizado por la Selección Argentina a lo largo del torneo. Con visible tristeza, el entrenador dejó un mensaje de agradecimiento para sus futbolistas y para todo el país.
"Quiero agradecer a la gente y a mis jugadores. Al país le quiero decir que hemos dejado todo", fueron las primeras palabras del técnico argentino tras el pitazo final en el MetLife Stadium. Ahí reconoció que el equipo llegó a la definición del campeonato con algunas dificultades desde lo físico, aunque remarcó que eso no fue una excusa para la entrega que mostró el plantel durante los 120 minutos de juego. "Llegamos muy justos, esa es la realidad. Pero si dejan todo como lo hicieron es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país y, sobre todo, que se pierde y hay que levantarse", expresó.
Lionel Scaloni, tras perder la final del Mundial 2026: "Al país le quiero decir que hemos dejado todo"
Además, el entrenador dejó una profunda reflexión sobre el valor que tiene alcanzar una final del mundo, una instancia que, según sus palabras, muchas veces no recibe el reconocimiento que merece cuando no se consigue el título: "Yo sí me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una validez enorme. Lógico que nos gustaría haber ganado, pero solo tengo agradecimiento y tristeza. Cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo", agregó.
Las declaraciones del técnico volvieron a reflejar una de las principales características de su exitoso ciclo al frente de la Selección Argentina: la humildad, la autocrítica y el reconocimiento permanente hacia sus jugadores.
Pese a no poder conquistar el bicampeonato del mundo, la Albiceleste volvió a estar entre las mejores selecciones del planeta y llegó a una nueva final mundialista, dejando una imagen de compromiso y entrega que fue reconocida por los miles de argentinos que acompañaron al equipo durante todo el torneo.
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