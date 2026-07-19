Lionel Scaloni, tras perder la final del Mundial 2026: "Al país le quiero decir que hemos dejado todo"

"Quiero agradecer a la gente y a mis jugadores. Al país le quiero decir que hemos dejado todo", fueron las primeras palabras del técnico argentino tras el pitazo final en el MetLife Stadium. Ahí reconoció que el equipo llegó a la definición del campeonato con algunas dificultades desde lo físico, aunque remarcó que eso no fue una excusa para la entrega que mostró el plantel durante los 120 minutos de juego. "Llegamos muy justos, esa es la realidad. Pero si dejan todo como lo hicieron es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país y, sobre todo, que se pierde y hay que levantarse", expresó.