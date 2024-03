Lionel Scaloni, la nueva camada de jugadores y su charla con Javier Mascherano

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en la previa de los amistosos que tiene el equipo para esta doble Fecha FIFA y reveló cómo se preparan de cara a la Copa América, el gran objetivo del año: “Argentina sale a competir todos los partidos y el que juega con Argentina tiene un condimento especial. Es una selección potente. No ha cambiado, no cambia que hayamos ganado. Nuestra manera de afrontar los partidos es siempre la misma, con respeto al rival y sabiendo lo que queremos. La manera de prepararlo no ha cambiado”.