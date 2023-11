Así reaccionó Lionel Scaloni cuando le pidieron que siga al frente de la Selección

Mientras tanto, el DT aprovechó la finalización de la fecha FIFA y su estadía en Argentina para pasar unos días en su Pujato natal antes de emprender la vuelta a Mallorca, donde vive desde hace años.

Sin embargo fue en ese pequeño pueblo, ubicado a menos de 40 kilómetros de la ciudad santafesina de Rosario, donde el DT dejó una más que elocuente imagen sobre el tema que preocupa a todos los futboleros cuando una vecina de Pujato le dijo lo que todos piensan.

Mirá el video:

Qué dijo Scaloni sobre su futuro

En conferencia de prensa, el entrenador argentino reveló: “Ahora toca una cosa importante que quería decir, que es parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar”.

Y eso no fue todo, ya que además señaló: “La vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar en este tiempo. Después se lo diré a los jugadores, se lo diré al presidente porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles. No estoy diciendo que me voy, estoy diciendo lo que está pasando”. Lógicamente, sus dichos no tardaron en generar preocupación en nuestro país.

SCALONI: "NECESITO PENSAR QUÉ VOY A HACER, PORQUE LA VARA ESTÁ MUY ALTA"

El entrenador de la #SelecciónArgentina y un análisis ¿preocupante? al respecto de su continuidad.



El entrenador de la #SelecciónArgentina y un análisis ¿preocupante? al respecto de su continuidad. pic.twitter.com/Nzt9ygXKLt — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

El primer pedido que hizo Scaloni a AFA para seguir

Uno de los aspectos que el DT y su cuerpo técnico quieren mejorar es la calidad de los rivales de los amistosos. El objetivo primordial es que la Selección Argentina se mida con alguna potencia en la fecha FIFA de marzo, priorizando la competitividad por sobre el dinero.

Italia, Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, Portugal y Países Bajos son algunos de los países con disponibilidad para enfrentar a los campeones del mundo.