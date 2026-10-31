Lisandro Martínez tuvo una tarde para el olvido: penal, expulsión y un gol que complicó al Manchester United
El defensor argentino protagonizó una jugada insólita ante Chelsea, recibió dos amarillas y dejó a su equipo con diez en un momento clave del encuentro.
El Manchester United sufrió un duro golpe ante Chelsea en Stamford Bridge y Lisandro Martínez quedó en el centro de las miradas. El defensor argentino fue expulsado durante el segundo tiempo luego de cometer una infracción dentro del área que terminó en penal y complicó todavía más el panorama para su equipo.
El encuentro, correspondiente a la novena fecha de la Premier League 2026/2027, ya tenía al conjunto londinense en ventaja cuando llegó la acción que cambió el desarrollo del partido. Morgan Rogers había marcado al comienzo del complemento y los dirigidos por Michael Carrick buscaban mantenerse en partido.
Sin embargo, el ex Ajax protagonizó una secuencia que terminó siendo determinante: recibió su segunda tarjeta amarilla, dejó al Manchester United con diez futbolistas y Chelsea aprovechó la oportunidad desde los doce pasos para ampliar la diferencia.
La jugada que condenó a Lisandro Martínez
Todo ocurrió cerca de los 60 minutos, cuando Chelsea ejecutó un tiro de esquina. En medio de la disputa dentro del área, Martínez impactó la pelota con la mano y la acción fue advertida por el VAR. Luego de la revisión, el árbitro sancionó penal y amonestó por segunda vez al defensor argentino, que debió abandonar el campo de juego.
La primera tarjeta amarilla había llegado a los 59 minutos por una infracción considerada juego peligroso. Apenas instantes después, la nueva amonestación terminó en expulsión y dejó al equipo de Manchester en inferioridad numérica cuando todavía tenía mucho por delante.
Con el penal a su favor, Cole Palmer tomó la responsabilidad de la ejecución. El futbolista cruzó su remate, el arquero alcanzó a rozar la pelota, pero no logró impedir que terminara dentro del arco. De esta manera, Chelsea estableció el 2-0 y profundizó las dificultades de su rival.
La salida de Martínez obligó a Carrick a reorganizar la defensa en un momento delicado del encuentro. Con un jugador menos y dos goles de desventaja, Manchester United quedó obligado a modificar su planteo para intentar contener los ataques del conjunto local y evitar que la diferencia siguiera creciendo.
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