Lisandro Martínez tuvo una tarde para el olvido: penal, expulsión y un gol que complicó al Manchester United

Con el penal a su favor, Cole Palmer tomó la responsabilidad de la ejecución. El futbolista cruzó su remate, el arquero alcanzó a rozar la pelota, pero no logró impedir que terminara dentro del arco. De esta manera, Chelsea estableció el 2-0 y profundizó las dificultades de su rival.

La salida de Martínez obligó a Carrick a reorganizar la defensa en un momento delicado del encuentro. Con un jugador menos y dos goles de desventaja, Manchester United quedó obligado a modificar su planteo para intentar contener los ataques del conjunto local y evitar que la diferencia siguiera creciendo.