Lisandro Martínez y la despedida de Messi de la Selección: "Jugamos con una angustia enorme"
El defensor de la Scaloneta confesó la tristeza del plantel tras la salida definitiva del capitán y dio detalles del clima íntimo que se vivió dentro del vestuario.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una huella imborrable en el grupo. Después del contundente 3-0 frente a Benín, las emociones quedaron a flor de piel entre los hinchas, el cuerpo técnico y, especialmente, sus compañeros de equipo. Tras años de batallas compartidas y gloria máxima, la partida del capitán marcó el final de una era dorada para el seleccionado nacional.
Uno de los encargados de poner en palabras el impacto del momento fue Lisandro Martínez. El marcador central del Manchester United no ocultó el dolor que atravesó a la delegación durante la última presentación del astro rosarino con la camiseta celeste y blanca. "Jugamos con una angustia enorme. Parecía que nunca iba a llegar y hoy llegó. Todavía cuesta asimilarlo", expresó el entrerriano con profunda emoción.
Lisandro Martínez reveló la angustia de la Selección Argentina por la despedida de Lionel Messi
La partida de Leo representa un quiebre en un ciclo que construyó una mística indestructible. Desde 2018 en adelante, la base consolidada por Lionel Scaloni alcanzó logros históricos que quedarán grabados en la memoria futbolística: el bicampeonato de América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, la gloriosa Copa del Mundo en Qatar 2022 y la reciente final mundialista de 2026. A lo largo de todo ese trayecto, la figura del diez funcionó como el gran pilar deportivo y humano del grupo.
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El vestuario sintió el golpe antes, durante y después del partido. Mientras algunos futbolistas como Enzo Fernández mostraron su desconsuelo con lágrimas durante las palabras finales del capitán, Licha Martínez prefirió enfocar sus vivencias en el afecto cotidiano. Según contó el propio defensor, el plantel intentó acompañar a Leo con cercanía constante para que disfrutara cada instante previo al cierre definitivo de su etapa en el equipo nacional.
El impacto psicológico de esta ausencia se mantendrá con vistas a los próximos compromisos internacionales. La costumbre de compartir vestuario con la leyenda hace que el proceso de adaptación resulte complejo para quienes integraron esta camada ganadora. "Nos vamos de acá pensando que en noviembre va a volver a estar acá... Va a costar", reconoció el zaguero sobre el sentimiento generalizado del grupo.
Con la despedida consumada, la Albiceleste afrontará una etapa inédita de reconstrucción sin su máximo referente en cancha. El desafío inmediato del cuerpo técnico de Scaloni será sostener la competitividad y la fortaleza colectiva para encarar la nueva agenda internacional que se avecina en el calendario.
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