Lisandro Martínez y la despedida de Messi de la Selección: "Jugamos con una angustia enorme"

El impacto psicológico de esta ausencia se mantendrá con vistas a los próximos compromisos internacionales. La costumbre de compartir vestuario con la leyenda hace que el proceso de adaptación resulte complejo para quienes integraron esta camada ganadora. "Nos vamos de acá pensando que en noviembre va a volver a estar acá... Va a costar", reconoció el zaguero sobre el sentimiento generalizado del grupo.

Con la despedida consumada, la Albiceleste afrontará una etapa inédita de reconstrucción sin su máximo referente en cancha. El desafío inmediato del cuerpo técnico de Scaloni será sostener la competitividad y la fortaleza colectiva para encarar la nueva agenda internacional que se avecina en el calendario.