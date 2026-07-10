"Lo hemos intentado": Suiza confirmó la baja de su figura para enfrentar a la Selección Argentina
El entrenador Murat Yakin confirmó este viernes que una de sus estrellas no estará a disposición para el choque por cuartos de final del Mundial 2026.
En la antesala del trascendental cruce por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el búnker de Suiza recibió la peor noticia. El entrenador Murat Yakin confirmó en conferencia de prensa lo que se preveía como un secreto a voces: el joven extremo Johan Manzambi no estará disponible para enfrentar a la Selección Argentina en Kansas City.
La baja representa un dolor de cabeza significativo para las aspiraciones tácticas del conjunto europeo, que pierde a una de sus principales cartas de desequilibrio para intentar herir a la defensa de los vigentes campeones del mundo.
El propio director técnico del combinado helvético fue el encargado de sepultar cualquier tipo de esperanza respecto a una recuperación milagrosa del futbolista del Friburgo alemán en la rueda de prensa oficial de este viernes de cara al partido:
“Lamentablemente no podrá jugar mañana. Lo hemos intentado, pero todavía no puede jugar”, señaló Yakin con evidente gesto de resignación ante los medios de comunicación.
Qué le pasó a Johan Manzambi y por qué es baja en Suiza
Según informó Sky Sport, Manzambi sintió una molestia en una de sus rodillas durante la práctica del pasado lunes. Una vez finalizado el entrenamiento, el cuerpo médico decidió someterlo a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.
La ausencia del joven volante modifica considerablemente los planes de Yakin. Hasta el momento, Manzambi acumulaba tres goles en el Mundial y compartía con Breel Embolo el liderazgo en la tabla de asistencias del seleccionado suizo, con dos pases decisivos. Su influencia ofensiva había sido uno de los principales argumentos del equipo para alcanzar la fase eliminatoria.
Las formaciones de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.
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