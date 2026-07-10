"Lo hemos intentado": Suiza confirmó la baja de su figura para enfrentar a la Selección Argentina

La ausencia del joven volante modifica considerablemente los planes de Yakin. Hasta el momento, Manzambi acumulaba tres goles en el Mundial y compartía con Breel Embolo el liderazgo en la tabla de asistencias del seleccionado suizo, con dos pases decisivos. Su influencia ofensiva había sido uno de los principales argumentos del equipo para alcanzar la fase eliminatoria.

Las formaciones de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel , Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez .