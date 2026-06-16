Los errores virales de FIFA antes del Mundial 2026: "Lo Chelso", "Nicholas Tagliafico" y más

Según explicó el futbolista, la pronunciación correcta de su apellido es "Loselso" y no "Lochelso", como suele escucharse con frecuencia en transmisiones y programas deportivos. La revelación sorprendió a muchos usuarios y generó una catarata de comentarios en las redes sociales, donde su nombre se convirtió rápidamente en una de las tendencias vinculadas al Mundial 2026.

Entre nombres mal escritos, correcciones improvisadas y la aclaración definitiva sobre cómo debe pronunciarse el apellido del volante argentino, la jornada de contenidos oficiales de FIFA terminó regalando uno de los momentos más comentados de la previa de la Copa del Mundo.