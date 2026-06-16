Los errores virales de FIFA antes del Mundial 2026: "Lo Chelso", "Nicholas Tagliafico" y más
Un video oficial de FIFA con los jugadores de la Selección Argentina generó furor por errores en los nombres y por la pronunciación de Lo Celso.
La previa del Mundial 2026 dejó una situación tan insólita como divertida para la Selección Argentina. Un video oficial de FIFA se volvió viral por varios errores en los nombres de los futbolistas y por una revelación inesperada de Giovani Lo Celso sobre la pronunciación de su apellido.
En el mismo día del debut de la Albiceleste en la competencia, las redes sociales encontraron un nuevo motivo para hablar de los campeones del mundo. Esta vez no fue por una práctica ni por una conferencia de prensa, sino por un video oficial realizado durante el Media Day organizado por la FIFA. En las imágenes, los futbolistas debían presentarse sosteniendo carteles con sus nombres. Sin embargo, varios de ellos aparecieron con errores de tipeo que rápidamente fueron detectados por los usuarios y se transformaron en tendencia.
Uno de los casos más comentados fue el de Nicolás Tagliafico, quien apareció identificado como "Nicholas Tagliafico". También llamó la atención que Leandro Paredes fuera presentado como "Leonardo Paredes", mientras que Exequiel Palacios figuró como "Pacacios". Aunque se trató de equivocaciones menores que luego fueron corregidas, los jugadores debieron posar con los carteles erróneos y las capturas no tardaron en viralizarse.
La revelación de Lo Celso y la pronunciación de su apellido en el Mundial 2026
Más allá de los errores de la FIFA, el gran protagonista terminó siendo Giovani Lo Celso. Durante la grabación, el mediocampista aprovechó para despejar una duda que desde hace años divide a hinchas, periodistas y relatores.
Según explicó el futbolista, la pronunciación correcta de su apellido es "Loselso" y no "Lochelso", como suele escucharse con frecuencia en transmisiones y programas deportivos. La revelación sorprendió a muchos usuarios y generó una catarata de comentarios en las redes sociales, donde su nombre se convirtió rápidamente en una de las tendencias vinculadas al Mundial 2026.
Entre nombres mal escritos, correcciones improvisadas y la aclaración definitiva sobre cómo debe pronunciarse el apellido del volante argentino, la jornada de contenidos oficiales de FIFA terminó regalando uno de los momentos más comentados de la previa de la Copa del Mundo.
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