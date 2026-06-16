Luca Zidane, el heredero de una leyenda que buscará frustrar a Argentina en el Mundial 2026

zinedine zidane

El camino hacia el Mundial, sin embargo, estuvo cerca de interrumpirse abruptamente. En abril sufrió una fractura en la mandíbula y el mentón luego de un fuerte choque durante un encuentro de la Segunda División española. La lesión obligó a una intervención quirúrgica y generó incertidumbre sobre su presencia en la cita mundialista.

Tras varias semanas de recuperación, Luca regresó a la actividad utilizando una máscara protectora negra que cubre buena parte de su rostro. Lejos de condicionarlo, el accesorio se convirtió en una imagen característica de su actualidad deportiva. Según explicó recientemente, ya dejó atrás las molestias físicas: “Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien y ya pasaron cinco semanas. Hace dos que volví a entrenarme en el campo y estoy muy contento”.

luca zidane

Su presente contrasta con el de Emiliano "Dibu" Martínez, quien también llega al debut mundialista después de atravesar problemas físicos. Mientras el arquero argentino continúa protegiendo uno de sus dedos durante los entrenamientos, Zidane utiliza la máscara que resguarda la zona afectada de su rostro.

Antes del duelo frente a la Albiceleste, el arquero resumió la importancia de este momento con una frase que refleja la dimensión de lo que está viviendo: “Jugar un Mundial, para un futbolista, es lo más bonito que hay. Y poder representar a tu país, con la familia que está detrás de mí y todo el pueblo argelino, es realmente un orgullo”.