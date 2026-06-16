Luca Zidane, el heredero de una leyenda que buscará frustrar a Argentina en el Mundial 2026
El arquero de Argelia tiene un apellido que marcó una época en el fútbol mundial. Llega al debut tras superar una compleja lesión y con una historia personal muy particular.
El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tendrá un protagonista especial del otro lado de la cancha. En el arco de Argelia estará Luca Zidane, un futbolista cuyo apellido remite inevitablemente a una de las máximas figuras que dio el fútbol mundial. Hijo de Zinedine Zidane, el guardameta afrontará ante la Albiceleste el encuentro más importante de su carrera y lo hará después de un recorrido marcado por desafíos, decisiones familiares y una reciente recuperación física.
A diferencia de su padre, que construyó una trayectoria legendaria como mediocampista, Luca eligió defender el arco desde sus primeros pasos en el fútbol. Nació hace 28 años en Francia, creció en España y realizó toda su formación deportiva en las divisiones inferiores del Real Madrid. Mientras sus hermanos desarrollaban sus propios caminos dentro del fútbol profesional, él apostó por una posición completamente diferente y comenzó a construir su identidad deportiva lejos de las comparaciones.
Su debut oficial con el primer equipo merengue llegó en 2018, cuando justamente Zinedine ocupaba el cargo de entrenador. Sin embargo, la competencia por un lugar y la enorme presión que implica cargar con uno de los apellidos más famosos del deporte lo llevaron a buscar continuidad en otros clubes. Así pasaron experiencias en Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar antes de consolidarse en Granada.
Quién es Luca Zidane y por qué eligió jugar para Argelia y no para Francia
La decisión de representar a Argelia también respondió a una historia familiar profunda. Los abuelos paternos de Luca emigraron desde la región argelina de Cabilia hacia Francia en los años sesenta. Esa conexión con sus raíces fue determinante para que el arquero aceptara defender los colores del país africano, una posibilidad que además le abrió las puertas de la competencia internacional absoluta.
Su adaptación fue rápida. Desde que comenzó a vestir la camiseta argelina logró consolidarse como una de las piezas importantes del equipo y acumuló actuaciones destacadas. Entre ellas sobresalen sus rendimientos frente a Países Bajos y Uruguay en encuentros preparatorios previos a la Copa del Mundo.
El camino hacia el Mundial, sin embargo, estuvo cerca de interrumpirse abruptamente. En abril sufrió una fractura en la mandíbula y el mentón luego de un fuerte choque durante un encuentro de la Segunda División española. La lesión obligó a una intervención quirúrgica y generó incertidumbre sobre su presencia en la cita mundialista.
Tras varias semanas de recuperación, Luca regresó a la actividad utilizando una máscara protectora negra que cubre buena parte de su rostro. Lejos de condicionarlo, el accesorio se convirtió en una imagen característica de su actualidad deportiva. Según explicó recientemente, ya dejó atrás las molestias físicas: “Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien y ya pasaron cinco semanas. Hace dos que volví a entrenarme en el campo y estoy muy contento”.
Su presente contrasta con el de Emiliano "Dibu" Martínez, quien también llega al debut mundialista después de atravesar problemas físicos. Mientras el arquero argentino continúa protegiendo uno de sus dedos durante los entrenamientos, Zidane utiliza la máscara que resguarda la zona afectada de su rostro.
Antes del duelo frente a la Albiceleste, el arquero resumió la importancia de este momento con una frase que refleja la dimensión de lo que está viviendo: “Jugar un Mundial, para un futbolista, es lo más bonito que hay. Y poder representar a tu país, con la familia que está detrás de mí y todo el pueblo argelino, es realmente un orgullo”.
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