Manchester City vs. Real Madrid por los octavos de final de la Champions League: horario, formaciones y TV
El "Merengue" se encuentra 3-0 arriba en el marcador, por lo que el conjunto de Pep Guardiola necesita una remontada épica.
Manchester City recibe este martes al Real Madrid en Inglaterra, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League 2026, y con la obligación de golear para revertir una serie que lo tiene abajo por tres tantos.
El encuentro se juega desde las 17 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, con arbitraje del francés Clément Turpin y televisación de ESPN.
El primer chico de esta serie fue un monólogo absoluto del Real Madrid. En el Santiago Bernabéu, el "Merengue" se impuso con un contundente 3-0 gracias a una actuación que quedará en los libros: Federico Valverde marcó un hat-trick electrizante, liquidando el pleito antes de que terminara el primer tiempo.
Sin embargo, en la Casa Blanca quedó una pequeña espina: Vinícius Junior desperdició un penal a los 12 minutos del complemento que podría haber sentenciado la llave de forma definitiva.
Cómo llegan Manchester City y Real Madrid
El presente de ambos gigantes en sus respectivas ligas añade un condimento extra de presión para el duelo de vuelta:
- Manchester City: Los dirigidos por Pep Guardiola llegan golpeados tras igualar 1-1 ante West Ham. Este tropiezo los dejó a 9 puntos del líder Arsenal (que venció 2-0 al Everton). Aunque adeudan un partido que podría recortar la distancia a 6, el margen de error en la Premier se achica.
- Real Madrid: El conjunto de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento dulce. Viene de golear 4-1 al Elche, con otro tanto de un Valverde intratable. En La Liga marchan segundos con 66 unidades, acechando al Barcelona (70) a falta de diez fechas para el cierre del campeonato.
Formaciones Manchester City vs. Real Madrid por octavos de la Champions League
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Datos de Manchester City vs. Real Madrid
- Hora: 17:00
- TV: ESPN
- Árbitro: Clément Turpin (FRA)
- VAR: Jérôme Brisard (FRA)
- Estadio: Etihad Stadium
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