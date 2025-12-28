Maravilla Martínez sufrió un robo y tomó una llamativa decisión

En el mismo comunicado, desde el establecimiento ubicado en el partido de Campana agregaron: “Los esperamos”, dejando en claro que, al menos por el momento, la intención es recuperar lo sustraído y evitar que la situación avance hacia una denuncia formal. Además, se etiquetaron a los usuarios de los supuestos ladrones ya que quedaron identificados por las cámaras de seguridad del complejo que en los últimos años viene creciendo cada vez más.