Maravilla Martínez sufrió un robo y tomó una llamativa decisión
El complejo deportivo del delantero fue violentado de madrugada, quedó todo filmado y desde el lugar difundieron un mensaje para evitar la denuncia
El complejo deportivo que pertenece a Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing, y que está ubicado en el partido de Campana, fue blanco de un robo durante la madrugada del domingo.
Según los registros de las cámaras de seguridad que también se viralizaron en las redes sociales, el ingreso al predio se produjo entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes accedió a distintas zonas del lugar.
Las imágenes muestran a varios individuos desplazándose por el establecimiento y retirándose con elementos utilizados para el funcionamiento cotidiano del complejo, que cuenta con canchas de fútbol, pádel y sectores comunes. En uno de los videos también se observa el ingreso a la cocina a través de una ventana, lo que permitió reconstruir parte del accionar.
El mensaje del complejo tras el robo en su cuenta de Instagram
Horas después del hecho, desde la cuenta oficial de Instagram del complejo difundieron el material audiovisual junto a un mensaje directo para los responsables. “Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente. No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron”, publicaron con imágenes dónde se llega a ver todo lo sucedido.
En el mismo comunicado, desde el establecimiento ubicado en el partido de Campana agregaron: “Los esperamos”, dejando en claro que, al menos por el momento, la intención es recuperar lo sustraído y evitar que la situación avance hacia una denuncia formal. Además, se etiquetaron a los usuarios de los supuestos ladrones ya que quedaron identificados por las cámaras de seguridad del complejo que en los últimos años viene creciendo cada vez más.
La publicación se viralizó rápidamente y generó múltiples reacciones , tanto por el contenido del mensaje como por la decisión de exponer públicamente el hecho a través de redes sociales. El comunicado dejó en claro que, al menos por el momento, la intención es que los responsables devuelvan lo sustraído y evitar que la situación escale a una denuncia formal.
