El divertido momento entre Marcelo Bielsa y Maxi Araújo en la conferencia de Uruguay: "Es un jugador vulgar"

Las risas no tardaron en llegar a la sala y allí el DT respondió con más seriedad: "A mí me gustan los extremos, me gustan los extremos que desbordan, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene esa particularidad. A veces lo consigue y a veces no. No hay muchos jugadores que tengan esos recursos. El jugador bueno no es el que tiene virtudes, todos las tienen. El mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de esas virtudes que tiene".

Periodista: Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó. ¿cómo lo descubrió? ¿Qué cosas vio en ese momento?



Bielsa: Creo que es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte y que yo no lo vi, me lo recomendaron



