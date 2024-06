El insólito episodio en la conferencia de Bielsa: "¿Quién es Mc Donald's?"

El colega le consultó a Bielsa sobre el desempeño de Darwin Núñez en el torneo y, como nota de color, añadió una pregunta sobre por qué le gustaba tanto McDonald's. Esta última parte de la pregunta dejó a Bielsa y al traductor completamente desconcertados.

Embed "¿PERO QUIÉN ES MCDONALDS?"



pic.twitter.com/x9i0yuC83F — Claro Sports (@ClaroSports) June 28, 2024

El entrenador, tratando de entender, preguntó: "¿Quién es McDonald's?". Sin embargo, la confusión se intensificó cuando el traductor también se mostró confundido. El periodista aclaró que se refería a la famosa cadena de comida rápida, preguntando específicamente qué hacía que Bielsa disfrutara tanto de McDonald's.

El DT, finalmente comprendiendo la pregunta, respondió con una negativa rotunda: "¿Si me gusta la comida de McDonald's? No". Este cierre del episodio desopilante puso fin a una conferencia de prensa que será recordada no solo por la victoria de Uruguay, sino también por este momento inesperado de humor.