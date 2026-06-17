Marcelo Gallardo quedó maravillado tras el hat-trick de Lionel Messi: "Es como el vino"

La frase buscó reflejar cómo el paso del tiempo parece potenciar las virtudes del capitán argentino en lugar de debilitarlas. Al igual que ocurre con algunos vinos que mejoran con los años, el "Muñeco" entendió que Messi continúa elevando su nivel competitivo incluso en la etapa final de una carrera plagada de éxitos y récords.

Pero la admiración no quedó limitada a los comentarios. Durante la transmisión también protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Cuando Messi convirtió el primer gol del encuentro, el entusiasmo pudo más que cualquier formalidad y Gallardo celebró la conquista con tanta energía que terminó desarmando parte de su micrófono.

gallardo gol argentina La reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi.

El incidente generó risas entre quienes compartían la transmisión. El exentrenador intentó acomodar el equipo por sus propios medios, aunque finalmente fue necesaria la intervención de un productor para solucionar el inconveniente. El momento quedó registrado por las cámaras y se transformó en uno de los episodios más comentados de la cobertura.

La reacción del exentrenador Millonario reflejó lo que sintieron millones de argentinos al observar una nueva exhibición del astro rosarino en una Copa del Mundo. El capitán volvió a ser decisivo, lideró a la Scaloneta en el estreno del torneo y dejó en claro que todavía tiene mucho para aportar en la búsqueda de otro título mundial.