Marcelo Gallardo quedó maravillado tras el hat-trick de Lionel Messi: "Es como el vino"
El histórico entrenador de River siguió de cerca el debut de la Selección Argentina como comentarista televisivo y no ocultó su admiración por la actuación del capitán.
La noche soñada que vivió Lionel Messi frente a Argelia no solo provocó elogios entre los hinchas argentinos. También despertó la admiración de grandes referentes del fútbol nacional que siguieron el encuentro desde distintos lugares. Uno de ellos fue Marcelo Gallardo, quien presenció el debut mundialista de la Selección Argentina desde una posición diferente a la habitual, integrando el equipo periodístico de ESPN para la cobertura de la Copa del Mundo.
El exentrenador de River se encuentra participando de las transmisiones para Disney+ junto a Sebastián Vignolo, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Desde ese rol analizó cada detalle de la contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, un encuentro que tuvo a la "Pulga" como gran protagonista gracias a los tres goles que marcaron el rumbo del partido y le permitieron alcanzar una marca histórica.
Con ese triplete, el rosarino llegó a los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Una cifra extraordinaria que volvió a colocar su nombre entre los grandes hitos del deporte y que motivó múltiples comentarios durante la transmisión.
En medio del análisis posterior a la actuación del capitán argentino, el "Pollo" resaltaba el rendimiento del futbolista y destacaba que sigue siendo determinante a los 39 años. Fue entonces cuando Gallardo tomó la palabra y lanzó una comparación que rápidamente llamó la atención de todos los presentes. “Messi es como el vino, Pollo. Es como el vino”, expresó el exdirector técnico millonario.
La frase buscó reflejar cómo el paso del tiempo parece potenciar las virtudes del capitán argentino en lugar de debilitarlas. Al igual que ocurre con algunos vinos que mejoran con los años, el "Muñeco" entendió que Messi continúa elevando su nivel competitivo incluso en la etapa final de una carrera plagada de éxitos y récords.
Pero la admiración no quedó limitada a los comentarios. Durante la transmisión también protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Cuando Messi convirtió el primer gol del encuentro, el entusiasmo pudo más que cualquier formalidad y Gallardo celebró la conquista con tanta energía que terminó desarmando parte de su micrófono.
El incidente generó risas entre quienes compartían la transmisión. El exentrenador intentó acomodar el equipo por sus propios medios, aunque finalmente fue necesaria la intervención de un productor para solucionar el inconveniente. El momento quedó registrado por las cámaras y se transformó en uno de los episodios más comentados de la cobertura.
La reacción del exentrenador Millonario reflejó lo que sintieron millones de argentinos al observar una nueva exhibición del astro rosarino en una Copa del Mundo. El capitán volvió a ser decisivo, lideró a la Scaloneta en el estreno del torneo y dejó en claro que todavía tiene mucho para aportar en la búsqueda de otro título mundial.
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