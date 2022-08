Por qué Mario Pergolini comparó a Juan Román Riquelme con Cristina Kirchner

pergo (1).jpg

"Uno creo que muchas veces tiene la pedantería de creer que lo que uno sabe o más o menos dominó lo puede transferir a cualquier ámbito. Y en el fútbol realmente no", agregó Pergolini en declaraciones televisivas.

Riquelme.png

"Me frustró mucho lo de Boca. Me dije 'cómo no la vi y me dejé engañar por el canto de las sirenas'. Fui a un lugar en el que no conocía realmente el paño", reconoció el exvicepresidente del club.

Y añadió: "Entré con una idea y no la pudo llevar a cabo. Boca despierta muchas pasiones. Va a lugares increíbles, es algo enorme. Eso mismo lo genera con sus ídolos. Estuve al lado de Mick Jagger y no es lo mismo que estar al lado de Román. La gente se siente como niños, eso los empodera". Aseguró también que está "charlando con gente de todas las agrupaciones para saber lo que se puede hacer" en el futuro de Boca.