Martín Demichelis habló del frío saludo con Enzo Pérez en la previa a la final con Estudiantes

Luego de la típica foto grupal, Enzo corrió al banco de suplentes de River y le extendió la mano a Demichelis, quien no se había percatado de su presencia y el saludo fue, por demás, frío.

“¿El saludo de Enzo Pérez? No me sorprendió, no me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él, ¿ok?”, expresó después Demichelis durante la conferencia de prensa al término del encuentro en el Kempes. “Y si querés te doy un ejemplo: en el último partido lo puse a él por encima de todo para que la gente lo aplauda y el puede retirarse aplaudido”, agregó.

“Me era totalmente indiferente si él me venía a saludar o no”, lanzó Demichelis. “Yo siempre prioricé al jugador de futbol. Él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba, no es casualidad que cuando Enzo salió hoy pudimos hacer los dos goles porque es un enorme jugador y cuando me seleccionaron como entrenador de River fue uno de los primeros con los que hablé y le dije que siguiera porque consideraba que todavía tenía mucho para darnos“, concluyó sobre el tema.