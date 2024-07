La fuerte crítica de Leonardo Astrada por la despedida de Martín Demichelis en River: "Día triste..."

Leonardo Astrada, emblemático exjugador del Millonario, mostró su descontento con la manera en la que se despidió al entrenador y no dudó en dar su opinión: “Fue un día triste, porque la verdad que Martín (Demichelis) es un gran profesional y una gran persona. Simplemente agradecerle lo que hizo y lo que podía seguir haciendo. No me gustó el final. Me parece un circo ir al campo de juego, abrazarlo y tener que vivir esa situación cuando tomaron la decisión que no continuará”, expresó.