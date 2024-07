Martín Demichelis, en su última conferencia de prensa en River: "Van a cambiar las energías"

A la hora de los agradecimientos con nombres propios, el entrenador aseguró no guardarle ningún tipo de rencor a nadie por la salida, pese a reconocer que quería seguir.

"Me había quedado la herida de no haber podido volver como jugador. Haber vuelto como entrenador y haber salido campeón me hizo muy feliz. Los que no me conocen pueden llegar a pensar que voy a guardar rencor. Cuando termina un ciclo es fácil enojarse. Pero yo no me enojo. Estaré eternamente agradecido a Brito, Patanian, Villarroel, Barrionuevo, Enzo Francescoli y Leo Ponzio. Ellos jamás fueron irrespetuosos conmigo", señaló Demichelis.

"Micho" también destacó la buena relación que dijo tener con sus dirigidos. “Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie porque cuando perdimos contra Godoy Cruz, que me paré enfrente del grupo, el primero que levantó la mano para hablar fue el capitán", señaló al respecto.

"Siempre hubo un diálogo muy respetuoso en todos los sentidos. Desde el Mundial 2010, que quedamos eliminados, que no veía llorar tanto a un grupo de jugadores cuando les comuniqué la noticia. Eso es sentido de pertenencia y un respeto que no se puede truchar”, relató el DT saliente.

Para concluir, Demichelis celebró haber dejado a River con la posibilidad de definir todos los partidos de local en la Copa Libertadores 2024, ya que sostuvo que se puede dar una buena sinergía en el Monumental, y cerró: "Tengo solo palabras de agradecimiento y fue un verdadero honor. Hasta la próxima".