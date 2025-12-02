MasterChef lideró otro día de rating y El Zorro dio la sorpresa en El Trece: los números
Telefe volvió a dominar la jornada con sus cinco productos más vistos mientras LAM superó a Bendita en el prime time.
La jornada televisiva del 1 de diciembre dejó un saldo claro en términos de audiencia: Telefe volvió a imponerse con comodidad y lo hizo de la mano de MasterChef Celebrity, que una vez más se ubicó en el primer puesto del rating diario. La presencia especial de Sebastián Yatra en la cocina llevó al reality a marcar 12.2 puntos, cifra que lo colocó como el programa más visto del día y que reafirmó su peso dentro de la grilla del canal.
Además del éxito del reality, Telefe ocupó los cinco primeros lugares del ranking con MasterChef Celebrity II (8.5), Telefe noticias (8.2), Pasapalabra (8.1) y La traición (7.1). Ese dominio absoluto también se reflejó en los promedios generales, donde el canal cerró con 7.2 puntos y dejó muy atrás a sus competidores. La estrategia de combinaciones entre entretenimiento, ficción y noticieros volvió a dar resultado.
El Trece, aunque lejos en números, logró destacarse con una sorpresa inesperada: la emisión de El Zorro alcanzó 5.4 puntos y se posicionó por encima de Buenas Noches Familia, que marcó 4.2. El clásico protagonizado por Guy Williams sigue demostrando su vigencia y capacidad para atraer público, incluso en franjas donde la competencia es intensa. Esa performance le permitió al canal ubicarse en el segundo lugar del día con un promedio de 3.7.
En América TV, LAM volvió a imponerse en el prime time con 3.9 puntos y superó a Bendita, que fue lo más destacado de El Nueve con 3.0. El ciclo de Ángel de Brito continúa liderando el segmento de chimentos y espectáculos, mientras que el programa de Beto Casella sostiene su audiencia habitual, clave para la señal del canal. Completaron la tabla de América Intrusos (2.8) y DDM (2.5), que también lograron buenos números dentro de sus franjas.
La TV Pública se ubicó nuevamente en el último lugar, con registros que oscilaron entre 0.6 y 0.2 puntos según la emisión. Mediodía bien arriba encabezó la performance del canal estatal, mientras que docuficciones, noticieros y envíos culturales mantuvieron cifras modestas.
En síntesis, la primera jornada de diciembre reafirmó la supremacía de Telefe y mostró un mapa televisivo en el que solo algunos ciclos específicos lograron destacarse fuera de la órbita del líder. Entre las sorpresas, El Zorro volvió a demostrar su atractivo eterno y MasterChef consolidó una fórmula que sigue capturando la atención del público argentino.
Rating: todos los números del lunes 1 de diciembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.2
- MasterChef Celebrity 8.5
- Telefe noticias 8.2
- Pasapalabra 8.1
- La traición 7.1
Los promedios
- Telefe 7.2
- El Trece 3.7
- América TV 2.3
- El Nueve 1.7
- TV Pública 0.2
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario