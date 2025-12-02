MasterChef lideró otro día de rating y El Zorro dio la sorpresa en El Trece: los números

La jornada televisiva del 1 de diciembre dejó un saldo claro en términos de audiencia: Telefe volvió a imponerse con comodidad y lo hizo de la mano de MasterChef Celebrity, que una vez más se ubicó en el primer puesto del rating diario. La presencia especial de Sebastián Yatra en la cocina llevó al reality a marcar 12.2 puntos, cifra que lo colocó como el programa más visto del día y que reafirmó su peso dentro de la grilla del canal.