El desagradable desaire de Kylian Mbappé al arquero de Paraguay tras imponerse en octavos de final

El encuentro, que se dio en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, tuvo un polémico cierre luego de que Mbappé le negara el saludo a Orlando Gill, el arquero del conjunto paraguayo. En el video que circula en redes sociales, el desaire es muy evidente: el portero de Paraguay extiende el brazo hacia el capitán del seleccionado francés y éste último no sólo le corre la cara sino que, además, le grita en la cara el triunfo.