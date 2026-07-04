El desagradable desaire de Kylian Mbappé al arquero de Paraguay tras imponerse en octavos de final
Un nuevo episodio protagonizado por Mbappé tuvo lugar al cierre del duelo entre Francia y Paraguay, donde Les Bleus vencieron por 1-0, de penal.
Un picante duelo tuvo lugar este sábado en Filadelfia, en donde Paraguay dejó al descubierto a una Francia que no necesariamente es imbatible. Les Bleus vencieron al conjunto de Gustavo Alfaro por 1-0, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé que, al finalizar el partido, protagonizó un desagradable momento.
El encuentro, que se dio en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, tuvo un polémico cierre luego de que Mbappé le negara el saludo a Orlando Gill, el arquero del conjunto paraguayo. En el video que circula en redes sociales, el desaire es muy evidente: el portero de Paraguay extiende el brazo hacia el capitán del seleccionado francés y éste último no sólo le corre la cara sino que, además, le grita en la cara el triunfo.
Por supuesto, la actitud del francés recibió cientos de críticas en redes sociales.
Sin sobrarle nada, Francia ganó 1-0, se metió en cuartos de final y puso fin las utopías de Paraguay
Francia venció 1-0 a Paraguay este sábado un partido áspero y muy cerrado en Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026, y sin sobrarle nada, sacó pasajes a los cuartos de final donde ya esperaba Marruecos tras eliminar a Canadá.
El conjunto de Gustavo Alfaro propuso un partido cerrado y batalló, pero el juego se rompió en el complemento con un penal que Gustavo Gómez le cometió al ingresado Doué, que Kylian Mbappé cambió por gol para igualar a Lionel Messi en la actual tabla de goleadores y quedar a uno en la histórica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario