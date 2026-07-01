México hizo historia: rompió una marca que perseguía a la Concacaf en los Mundiales
El triunfo por 2-0 en el estadio Azteca no solo le permitió al Tri avanzar a los octavos de final, sino que también puso fin a una larga racha sin victorias de selecciones de Concacaf frente a rivales de Conmebol en cruces de eliminación directa.
La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que la satisfacción por eliminar a Ecuador. El 2-0 conseguido en el estadio Azteca también quedó registrado en la historia de la Copa del Mundo por un motivo estadístico de gran relevancia: por primera vez un seleccionado perteneciente a la Concacaf logró derrotar a un equipo de la Conmebol en un partido de eliminación directa del torneo.
Hasta este compromiso, los antecedentes favorecían de manera absoluta a los representantes sudamericanos. Durante décadas, cada vez que ambas confederaciones se cruzaron en instancias decisivas de un Mundial, el triunfo quedó en manos de los equipos de la Conmebol. La victoria del conjunto mexicano terminó con esa tendencia y abrió un nuevo capítulo para el fútbol de la región norte y centroamericana.
El primer enfrentamiento de este tipo se remonta a la edición inaugural del certamen, disputada en Uruguay en 1930. En aquella oportunidad, Argentina enfrentó a Estados Unidos en las semifinales y se impuso con autoridad por 6-1 para avanzar al encuentro decisivo. Luego de ese partido pasaron más de seis décadas hasta que volvió a producirse un cruce de eliminación directa entre ambas confederaciones.
La siguiente referencia llegó en Estados Unidos 1994. En los octavos de final, el seleccionado anfitrión cayó por la mínima diferencia frente a Brasil, equipo que posteriormente terminaría levantando el trofeo. Aquella derrota amplió una estadística completamente favorable para los sudamericanos y dio paso a una serie de eliminaciones que tuvieron como protagonista a México.
El Tri acumuló tres caídas consecutivas frente a equipos de la Conmebol, todas en el primer partido de la fase eliminatoria y todas vinculadas con la histórica frustración conocida como la "maldición del quinto partido". En Alemania 2006, Argentina lo derrotó por 2-1 en los octavos de final. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, la Albiceleste volvió a imponerse, esta vez por 3-1. Posteriormente, en Rusia 2018, Brasil eliminó al conjunto mexicano con un triunfo por 2-0, prolongando la imposibilidad de avanzar más allá de esa instancia.
El panorama finalmente cambió en esta Copa del Mundo. Con una actuación sólida frente a Ecuador, México consiguió una victoria que tiene doble valor. Además de asegurar su presencia entre los mejores equipos del torneo, rompió una estadística que permanecía intacta desde el nacimiento del Mundial y le permitió a la Concacaf celebrar por primera vez un triunfo sobre un representante sudamericano en una serie de eliminación directa.
Pasaron 40 años para que México vuelva a ser protagonista de un Mundial
Para el seleccionado mexicano también significa el fin de otra pesada carga histórica. Desde el Mundial de 1986, cuando eliminó a Bulgaria en los octavos de final antes de caer por penales frente a Alemania, el equipo no conseguía superar el cuarto encuentro de una Copa del Mundo. Cuarenta años después, el Tri volvió a instalarse entre los protagonistas del torneo y dejó atrás una barrera que había condicionado a varias generaciones de futbolistas, sumando además un logro inédito para toda la Concacaf frente a la Conmebol.
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