México hizo historia: rompió una marca que perseguía a la Concacaf en los Mundiales

El panorama finalmente cambió en esta Copa del Mundo. Con una actuación sólida frente a Ecuador, México consiguió una victoria que tiene doble valor. Además de asegurar su presencia entre los mejores equipos del torneo, rompió una estadística que permanecía intacta desde el nacimiento del Mundial y le permitió a la Concacaf celebrar por primera vez un triunfo sobre un representante sudamericano en una serie de eliminación directa.

Pasaron 40 años para que México vuelva a ser protagonista de un Mundial

Para el seleccionado mexicano también significa el fin de otra pesada carga histórica. Desde el Mundial de 1986, cuando eliminó a Bulgaria en los octavos de final antes de caer por penales frente a Alemania, el equipo no conseguía superar el cuarto encuentro de una Copa del Mundo. Cuarenta años después, el Tri volvió a instalarse entre los protagonistas del torneo y dejó atrás una barrera que había condicionado a varias generaciones de futbolistas, sumando además un logro inédito para toda la Concacaf frente a la Conmebol.