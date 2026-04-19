Miguel Merentiel encendió el Superclásico con un caño a Aníbal Moreno y enloqueció a los hinchas de Boca

La apertura del marcador llegó tras una jugada que necesitó de la revisión tecnológica. Todo comenzó con un potente remate de Miguel Merentiel que impactó en el brazo de Lautaro Rivero. El defensor "millonario" se encontraba en una posición de bloqueo, pero con el brazo extendido, lo que generó el reclamo inmediato de todo el plantel visitante.

Tras el llamado del VAR, el árbitro Darío Herrera acudió a la pantalla para analizar la maniobra. Luego de observar las repeticiones, confirmó que se trató de una mano sancionable y señaló el punto penal en tiempo adicionado.

El gol de Leandro Paredes y un festejo con historia para Boca

Con la responsabilidad sobre sus hombros, Leandro Paredes tomó la pelota y, con la jerarquía que lo caracteriza, cambió el penal por gol, dejando sin opciones al joven arquero Santiago Beltrán, quien eligió el otro palo quizás tomando como referencia la ejecución en la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, lo que más dio que hablar fue lo que ocurrió inmediatamente después del impacto del balón contra la red: el volante de la Selección Argentina corrió hacia un costado y realizó el icónico gesto del "Topo Gigio".

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Leandro Paredes puso el 1-0 de Boca ante River en el #Superclásico pic.twitter.com/nCL5akpOQW https://t.co/nItpDPneq5 — minutouno (@minutounocom) April 19, 2026

La imagen, inmortalizada por Juan Román Riquelme hace décadas también en un Superclásico, fue un claro mensaje de Paredes, quien emuló a su ídolo y actual presidente del club en el festejo del 1-0.

Con este resultado, el equipo del "Sifón" Úbeda golpea en el momento justo y obliga al River del "Chacho" Coudet a replantear su estrategia para el complemento.