Miguel Merentiel encendió el Superclásico con un caño a Aníbal Moreno y enloqueció a los hinchas de Boca
El delantero uruguayo protagonizó una jugada de lujo en el segundo tiempo que se volvió viral y desató la reacción de los fanáticos xeneizes en redes sociales.
En un partido siempre cargado de tensión como el Superclásico, cualquier detalle puede marcar el pulso del juego. Y esta vez fue Miguel Merentiel quien se robó todas las miradas con una acción que levantó al mundo Boca en las redes sociales.
Apenas comenzado el segundo tiempo, cuando se jugaban cinco minutos, el delantero sorprendió en la mitad de la cancha con un gesto técnico que rompió la dinámica del encuentro ante River Plate. Con un movimiento sutil, dejó en el camino a Aníbal Moreno al pasar la pelota entre sus piernas, en una jugada que rápidamente captó la atención.
El caño no solo fue celebrado dentro del campo por los futbolistas, sino que tuvo un fuerte impacto fuera de él. Los hinchas xeneizes, que no pudieron asistir al Estadio Monumental por tratarse de un encuentro con público local, trasladaron su entusiasmo a las redes sociales, donde la jugada se replicó en cuestión de minutos.
Entre elogios, memes y comentarios cargados de euforia, la acción de Merentiel se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, demostrando cómo un destello individual puede encender la pasión incluso a la distancia.
Gol y "Topo Gigio": así fue el 1-0 de Leandro Paredes para Boca en el Superclásico
En un cierre de primer tiempo cargado de dramatismo y tensión, Boca logró romper el cero en el Monumental gracias a la ejecución precisa de Leandro Paredes desde los doce pasos, para que el "Xeneize" se marche al descanso con una ventaja parcial de 1-0 sobre River en esta edición del Superclásico.
La apertura del marcador llegó tras una jugada que necesitó de la revisión tecnológica. Todo comenzó con un potente remate de Miguel Merentiel que impactó en el brazo de Lautaro Rivero. El defensor "millonario" se encontraba en una posición de bloqueo, pero con el brazo extendido, lo que generó el reclamo inmediato de todo el plantel visitante.
Tras el llamado del VAR, el árbitro Darío Herrera acudió a la pantalla para analizar la maniobra. Luego de observar las repeticiones, confirmó que se trató de una mano sancionable y señaló el punto penal en tiempo adicionado.
El gol de Leandro Paredes y un festejo con historia para Boca
Con la responsabilidad sobre sus hombros, Leandro Paredes tomó la pelota y, con la jerarquía que lo caracteriza, cambió el penal por gol, dejando sin opciones al joven arquero Santiago Beltrán, quien eligió el otro palo quizás tomando como referencia la ejecución en la final del Mundial de Qatar 2022.
Sin embargo, lo que más dio que hablar fue lo que ocurrió inmediatamente después del impacto del balón contra la red: el volante de la Selección Argentina corrió hacia un costado y realizó el icónico gesto del "Topo Gigio".
La imagen, inmortalizada por Juan Román Riquelme hace décadas también en un Superclásico, fue un claro mensaje de Paredes, quien emuló a su ídolo y actual presidente del club en el festejo del 1-0.
Con este resultado, el equipo del "Sifón" Úbeda golpea en el momento justo y obliga al River del "Chacho" Coudet a replantear su estrategia para el complemento.
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