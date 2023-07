El presidente de la MLS habló de Messi en la previa a su presentación: que dijo

"Tuvimos grandes llegadas de muchas súper estrellas durante nuestra historia. David Beckham, el ´Pibe´ (Carlos) Valderrama, Mauricio Cienfuegos, Thierry Henry, Rafael Márquez, Zlatan Ibrahimovic. Todos ellos pisaron las canchas de la MLS en algún momento, pero esto es distinto”, reconoció.

“No hay persona en el mundo que no se haya enterado de que Messi vino al Inter Miami. El impacto todavía no lo podemos saber y preferimos no tocarlo", aseguró.

El responsable de competencias de la Liga estadounidense explicó que la estructura se halla "en preparación para recibir el impacto de la llegada de Messi a la MLS".

"En algunos aspectos sabemos que podemos recibirlo con comodidad y en otros no. Nos miramos a nosotros mismos para saber cómo podemos reaccionar ante semejante figura mundial. Tenemos mucha experiencia de estadios llenos, con entradas agotadas, como es el caso del clásico californiano con 83 mil personas en el Rose Bowl, pero esto supera todo", mencionó el directivo, sin sonrojarse.

La unidad Messi y MLS se fortalecerá en base a los eventos continentales que albergará Estados Unidos en los próximos tres años: el regreso de la Copa América al país en 2024, el nuevo formato del Mundial de Clubes en 2025 y la Copa del Mundo, junto a México y Canadá, en 2026.

Acerca de las expectativas del fenómeno de la pelota, el directivo rescató que " (Lionel) Messi llega a la MLS con hambre de triunfar y sentimos que no viene a pasear a nuestra liga. Su actitud y la decisión nos demuestra que apunta muy alto como lo ha demostrado siempre dentro de la cancha", concluyó.