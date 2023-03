El Mono Burgos confesó que recayó en una adicción y reveló por qué no habla con Simeone

Sobre su relación con Diego Simeone, de quien fue ayudante de campo en el Atlético Madrid sostuvo: “Somos amigos, no nos hace falta hablar si eres amigo de verdad. Son más de 20 años de amistad, incluyendo esos ocho años en la Selección, cuatro de jugador y 10 de entrenador. Yo hago un gesto con el ojo y ya sabe lo que estoy diciendo. A mí me gusta estar en los malos momentos”.

Luego, contó que volvió a fumar después de curarse de un cáncer que le atribuyó al cigarrillo: “Sigo fumando, volví porque son adicciones, no puedo negarlo. Menos con esta voz, que tiene un semitono más abajo que el diablo”.

En tanto, amplió la idea sobre su creencia en los signos del horóscopo y el armamiento de los equipos en base a sus compatibilidades: “Busco los signos y ver si se conectan como está escrito. Me he dado cuenta de algo a través de los años y relaciones… Piensa en tus cinco personas más cercanas, y verás que se repiten los signos. Con los que conservas amistad, amor, peleas… Me gusta analizar cómo se interrelacionan los jugadores, a veces fallas. Yo siempre tengo relación con Aries, Piscis y Tauro. El Cholo es de Tauro. Es con ellos con los que tengo mayor amistad”.

Y agregó: “Es lo primero que hacía. Era una idea mía. Hay que buscar los signos más compatibles en un grupo, se asemejan quiénes son los líderes, como los Escorpio y Tauro, y necesitas a un Piscis como Godín… Luego tienes que observar. Para crear un equipo Menotti decía que son pequeñas sociedades de 2-3-4 jugadores, y a veces de uno solitario".

"Tienes a los alegres, tímidos, los que solamente piensan en ganar, otros con miedo hasta que enfrentan el peligro… Están los que traen la banana al que la pide, el que se queda después de la cena, o juegan a las cartas, en los viajes, dónde se sienta cada uno, quiénes comparten habitación… Así que nosotros perfilamos a la persona para saber lo que te puede dar, y me agarro del signo para saber los equilibrios emocionales del equipo, porque tampoco tengo otra cosa de dónde agarrarme”, sostuvo el Mono.

Mono Burgos

Mono Burgos.jpg

Otras frases destacadas del Mono Burgos

“El entrenador trabaja 24 horas, el futbolista dos”.

“Como entrenador, si al jugador no le diste en el corazón en la primera charla, estás jodido”.

“¿La principal diferencia entre ser primer o segundo entrenador? De segundo no te putean y yo quiero que me insulten, me gusta (risas)”

Sobre Griezmann, cuando dijo se fue al Barcelona porque en el Atlético no disfrutaba de jugar: “Al futbolista se le nota enseguida si está bien o no. Dijo eso cuando además se iba a jugar con Messi. ¿A vos no te gustaría? A mí sí”.

Sobre si le gustaría enfrentarse con Simeone como entrenador: “Obvio, yo disfruto más ganándole a los amigos, es más lindo. Te gusta cada vez más la rivalidad con el amigo. Cuando salí del Aris, llegaba Almeyda al AEK de Atenas, habíamos ganado juntos muchas cosas en River, y queremos volver a enfrentarnos”.

“¿A qué equipos me gustaría entrenar? Al Atlético de Madrid, River Plate y a la Selección argentina. Tiempo hay, aunque a veces sea limitado y voraz. Pero el fútbol tiene sus tiempos”

“¿Cuál es el mejor signo para un futbolista? Pelé, Maradona y Francescoli son Escorpio: personas líderes, pasionales y con carácter...”

“¿Qué me gustaría llevarme de los entrenadores que me marcaron? Lo que estamos haciendo nosotros ahora: hablando y contándote mil verdades para que puedas ampliar el cerebro, cuestionarte cómo festejan los goles, de qué signo son algunos… Eso es lo que hacen los entrenadores buenos. Hay que seguir los que han puesto huellas en tu cerebro, que luego además se convirtieron en futurólogos. Te aportan algo más allá, como cuando mi padre con diez años me apuntó a inglés y así yo he podido comunicarme en Grecia. Hacen de entrenador, psicólogo, segundos padres… Muchos jugadores llegan de la cantera con familias rotas que arregla esta gente”.