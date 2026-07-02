Mundial 2026: el DT de RD Congo se enteró de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa
Sébastien Desabre recibió la peor noticia en pleno Mundial 2026. Al terminar la conferencia tras la eliminación, anunciaron el fallecimiento de su padre.
El entrenador de la selección de República Democrática del Congo vivió un momento desgarrador en el Mundial 2026. Tras la dolorosa derrota frente a Inglaterra por 2-1 que significó la eliminación del torneo, Sébastien Desabre fue notificado públicamente sobre el fallecimiento de su padre mientras finalizaba la conferencia de prensa.
Cómo fue el trágico anuncio en el Mundial 2026
La rueda de prensa transcurría bajo la lógica tensión y tristeza propia de una eliminación mundialista. RD Congo había plantado cara durante más de una hora a uno de los grandes favoritos del torneo, adelantándose en el marcador con un gol de Brian Cipenga, pero terminó cayendo ante la jerarquía inglesa y un cabezazo letal de Harry Kane sobre el final.
Cuando el contacto con los medios parecía haber terminado, el Asistente de Comunicación tomó sorpresivamente la palabra ante los periodistas que aún permanecían en la sala de prensa del estadio Mercedes-Benz de Atlanta: "Anunciamos el fallecimiento del padre del seleccionador Desabre, lo sentimos". El técnico francés, visiblemente impactado por el inoportuno anuncio público, se levantó de su asiento, agradeció con un gesto protocolar y abandonó el lugar en absoluto silencio.
Antes de recibir esta trágica noticia familiar, el entrenador se había tomado el tiempo de destacar el enorme nivel demostrado por su equipo en esta Copa del Mundo. Recordó con orgullo que el combinado africano volvía a participar en la máxima cita internacional por primera vez desde Alemania 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire, despidiéndose con una actuación que le valió el reconocimiento de todo el ambiente futbolístico.
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