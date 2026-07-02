Mundial 2026: el DT de RD Congo se enteró de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

Antes de recibir esta trágica noticia familiar, el entrenador se había tomado el tiempo de destacar el enorme nivel demostrado por su equipo en esta Copa del Mundo. Recordó con orgullo que el combinado africano volvía a participar en la máxima cita internacional por primera vez desde Alemania 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire, despidiéndose con una actuación que le valió el reconocimiento de todo el ambiente futbolístico.