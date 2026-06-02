Mundial 2026: en qué país jugará el futbolista Tim Payne, la nueva estrella del momento

Tim Payne, el fenómeno viral del momento

A nivel internacional, Payne comenzó su recorrido con la selección de Nueva Zelanda en 2012 y, desde entonces, se mantuvo como una presencia constante en el equipo nacional. A lo largo de los años disputó partidos de clasificación mundialista, competencias de Oceanía y encuentros amistosos que lo consolidaron como uno de los jugadores con más trayectoria dentro del plantel que disputará el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.