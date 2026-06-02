Mundial 2026: en qué país jugará el futbolista Tim Payne, la nueva estrella del momento
Payne superó el millón de seguidores de Instagram producto de una campaña impulsada por un influencer argentino. Descubrí todos los detalles en la nota.
Tim Payne, defensor de 32 años y habitual lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda, llegará al Mundial 2026 como parte del plantel que representará a su país en la histórica edición ampliada del torneo. Su nombre, sin embargo, trascendió recientemente el ámbito deportivo para volverse viral en redes sociales, luego de que un influencer argentino lo destacara como uno de los futbolistas menos conocidos del certamen.
Con una carrera desarrollada principalmente entre Nueva Zelanda y Australia, y pasos por clubes como Waitakere United y Auckland City, Payne transitó lejos del foco mediático de las grandes ligas europeas. Actualmente en Wellington Phoenix, llega a la cita mundialista como uno de los representantes de un fútbol menos expuesto, aunque sumó millones de seguidores en su cuenta de Instagram en un abrir y cerrar de ojos.
Tim Payne, el fenómeno viral del momento
A nivel internacional, Payne comenzó su recorrido con la selección de Nueva Zelanda en 2012 y, desde entonces, se mantuvo como una presencia constante en el equipo nacional. A lo largo de los años disputó partidos de clasificación mundialista, competencias de Oceanía y encuentros amistosos que lo consolidaron como uno de los jugadores con más trayectoria dentro del plantel que disputará el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Su perfil, siempre alejado de la atención mediática, cambió de forma radical en mayo de 2026 cuando el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, lo eligió en redes sociales como ejemplo del “futbolista menos conocido” del torneo. A partir de ese video en TikTok, que se viralizó rápidamente, la figura del defensor empezó a ganar una enorme visibilidad en internet, generando una reacción masiva de usuarios que comenzaron a seguirlo.
En pocos días, el fenómeno creció a tal punto que Payne pasó de tener una presencia reducida a alcanzar millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Este crecimiento convirtió su nombre en tendencia y lo puso en el centro de una historia viral rumbo al Mundial.
Ante esta situación inesperada, el propio futbolista agradeció el apoyo recibido y expresó su sorpresa por todo lo ocurrido en tan poco tiempo en un video publicado en la aplicación de Meta. También destacó lo especial que es para él poder representar a su país en una Copa del Mundo.
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