Mundial 2026: quién es Ismaël Koné, el jugador de Canadá que sufrió una terrible lesión

Quién es Ismaël Koné: su destacada trayectoria

Ismaël Kenneth Jordan Koné nació en Abiyán, Costa de Marfil, pero se mudó a Norteamérica durante su niñez y creció en la ciudad de Montreal. A sus 24 años, se consolidó como una de las piezas más prometedoras de la actual generación canadiense gracias a su enorme despliegue físico y su gran capacidad de recuperación.

A lo largo de su carrera deportiva, el volante forjó un importante camino que lo llevó a competir en las ligas más exigentes del mundo: