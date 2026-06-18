Mundial 2026: quién es Ismaël Koné, el jugador de Canadá que sufrió una terrible lesión
El mediocampista de Canadá protagonizó una dolorosa escena en el partido ante Qatar. Conocé su historia, su presente en Italia y los detalles de la lesión.
El encuentro entre Canadá y Qatar quedó marcado por un dramático episodio. La fiesta se vio opacada por la gravísima lesión que sufrió Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo de juego en camilla provocando mucha conmoción en pleno duelo por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026
La lesión en Canadá que conmovió a todos
La preocupante escena se desarrolló al minuto 53 del segundo tiempo en el estadio BC Place. Tras una durísima e imprudente entrada por parte del futbolista qatarí Madibo, quien posteriormente resultó expulsado por la acción, el joven volante sufrió un severo impacto en la zona de su pierna izquierda.
El dolor del jugador del Sassuolo fue inmediato y evidente. Sus compañeros canadienses lo rodearon rápidamente para protegerlo de las cámaras de televisión mientras el cuerpo médico le brindaba asistencia urgente sobre el césped. Finalmente, fue retirado en camilla entre lágrimas y bajo una lluvia de aplausos por parte de los espectadores. Su lugar en el campo lo ocupó Saliba, quien más tarde anotó un gol y le dedicó el festejo mostrando la camiseta número 8 del volante lesionado.
La magnitud del impacto y las imágenes iniciales hacen temer una grave fractura en la pierna izquierda, lo que significaría el final de su participación en el Mundial y una extensa recuperación de cara a la próxima temporada en Europa.
Quién es Ismaël Koné: su destacada trayectoria
Ismaël Kenneth Jordan Koné nació en Abiyán, Costa de Marfil, pero se mudó a Norteamérica durante su niñez y creció en la ciudad de Montreal. A sus 24 años, se consolidó como una de las piezas más prometedoras de la actual generación canadiense gracias a su enorme despliegue físico y su gran capacidad de recuperación.
A lo largo de su carrera deportiva, el volante forjó un importante camino que lo llevó a competir en las ligas más exigentes del mundo:
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Inicios en América: Comenzó su carrera profesional en el CF Montréal de la MLS, donde debutó en febrero de 2022 y llamó la atención por su enorme talento en el mediocampo.
El salto a Europa: Tras disputar el Mundial de Qatar 2022, fue transferido al Watford de Inglaterra. Posteriormente, fue adquirido por el histórico Olympique de Marsella de Francia y tuvo un breve paso por el Stade Rennes.
Su presente en Italia: En la temporada 2025-26 llegó a préstamo al Sassuolo de la Serie A de Italia, club que finalmente decidió comprar su pase definitivo en febrero de 2026 debido a su destacado nivel competitivo.
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