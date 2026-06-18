El homenaje de Nathan Saliba de Canadá a Ismael Koné tras su dura lesión
En la goleada de Canadá a Qatar por el Mundial 2026, Koné se retiró gravemente lesionado y, posterior a ello, fue reconocido por sus compañeros.
Este jueves por la tarde, Canadá goleó ferozmente a Qatar (6-0) en pleno arranque de la segunda fecha de grupos del Mundial 2026. Pero, más allá del abultado resultado, todas las miradas se las llevó la brutal lesión de Ismael Koné, que fue retirado del campo de juego tras fracturarse su pierna izquierda.
Tras lo ocurrido y al advertir que Koné se pierde el resto de la Copa del Mundo, sus compañeros lo homenajearon en el cuarto gol del equipo norteamericano.
El cuarto gol de Canadá ante Qatar y el gesto de los jugadores hacia Koné
Fue Nathan Saliba quien, tras convertir un golazo de tiro libre, se mostró profundamente afectado por Koné y no dudo en reconocerlo en el festejo.
Nathan Saliba homenajeó a Ismael Koné tras su dura lesión
Tras saludar a sus compañeros, Saliba fue a buscar la camiseta de Koné y la alzó en alto, dolido por la gravísima lesión de Ismael.
Lágrimas, tensión y un cerco de respeto en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026
El clima que se vivió sobre el césped del estadio pasó por diferentes etapas de alta tensión emocional. En los primeros segundos posteriores al impacto, los futbolistas del seleccionado norteamericano reaccionaron con profunda indignación y enojo hacia el infractor por la temeridad de la acción.
Los ánimos se apaciguaron de forma inmediata al ver la actitud de Madibo, quien se mostró profundamente conmovido y quebrado en llanto por las consecuencias de la jugada sobre su colega.
En tanto, varios integrantes de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas ante la crudeza de la escena, mientras que el resto de los jugadores decidió formar un cerco humano alrededor de Koné para resguardar su intimidad y permitir que los profesionales de la salud trabajaran con tranquilidad.
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