El homenaje de Nathan Saliba de Canadá a Ismael Koné tras su dura lesión

El cuarto gol de Canadá ante Qatar y el gesto de los jugadores hacia Koné

Fue Nathan Saliba quien, tras convertir un golazo de tiro libre, se mostró profundamente afectado por Koné y no dudo en reconocerlo en el festejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067753332341420158&partner=&hide_thread=false 4-0 DE CANADÁ Y DEDICATORIA A KONÉ pic.twitter.com/7BoNEdOsGx — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Nathan Saliba homenajeó a Ismael Koné tras su dura lesión

Tras saludar a sus compañeros, Saliba fue a buscar la camiseta de Koné y la alzó en alto, dolido por la gravísima lesión de Ismael.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067753488302366856&partner=&hide_thread=false EL HOMENAJE A KONÉ DE SUS COMPAÑEROS pic.twitter.com/44vxoy0VJ1 — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Lágrimas, tensión y un cerco de respeto en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

El clima que se vivió sobre el césped del estadio pasó por diferentes etapas de alta tensión emocional. En los primeros segundos posteriores al impacto, los futbolistas del seleccionado norteamericano reaccionaron con profunda indignación y enojo hacia el infractor por la temeridad de la acción.

Los ánimos se apaciguaron de forma inmediata al ver la actitud de Madibo, quien se mostró profundamente conmovido y quebrado en llanto por las consecuencias de la jugada sobre su colega.

En tanto, varios integrantes de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas ante la crudeza de la escena, mientras que el resto de los jugadores decidió formar un cerco humano alrededor de Koné para resguardar su intimidad y permitir que los profesionales de la salud trabajaran con tranquilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067752213519183891&partner=&hide_thread=false LÁGRIMAS DE LOS JUGADORES DE CANADÁ POR KONÉ pic.twitter.com/k2Fxx3nUJS — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026