Mundial de Qatar 2022: Ludovica Squirru contó lo que dice el horóscopo chino de la Scaloneta

Al presentarla en el estudio de televisión, Ludovica se explayó sobre el tema: “En el libro del tigre, donde aún estamos en el año del tigre, dije que no me latía que íbamos a salir campeón, lo que yo veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito”.

Luego, a modo de primicia para los presentes, la astróloga continuó con un tema referido a este acontecimiento: “Este año me llamaron para hacer la publicidad de Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”.

“Yo amo a la selección, a Messi, a quien le dediqué el libro porque es conejo, al igual que Scaloni, y soy fanática de los mundiales, pero también para los argentinos es un karma el hecho de salir campeón porque distrae a la sociedad y tapa el momento de emergencia que estamos atravesando. Se pone toda la libido y energía para que nos vaya bien, y si no ganamos somos un desastre”, reflexionó Squirru, autora del último libro de su autoría llamado libro Horóscopo Chino 2023.