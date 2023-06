El posteo de Neymar por su presunta infidelidad

Qué dijo Neymar sobre su presunta infidelidad

View this post on Instagram A post shared by NJ (@neymarjr)

Le pidió una nueva oportunidad: "Ya me disculpé, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. SIEMPRE NOSOTROS. TE AMO".