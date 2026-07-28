Alerta en Boca por el estado del campo de juego de la Bombonera: dónde hará de local con Estudiantes
A pocos días de un compromiso clave por la Copa Sudamericana, la dirigencia analiza la posibilidad de salir de Brandsen 805 para recibir al "Pincha".
Mientras el plantel de Boca ultima los detalles para viajar a Chile y medirse ante O'Higgins con el objetivo de asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en las oficinas del club se libra otro partido en paralelo, debido al estado del campo de juego de la Bombonera.
La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme debate por estas horas si deberá mudar la localía para el próximo encuentro del miércoles ante Estudiantes de La Plata, a raíz del deplorable estado en el que quedó el césped tras el último compromiso internacional.
Aunque la decisión final todavía no fue formalizada, el reloj corre en contra y las próximas horas serán determinantes. Si se opta por abandonar temporalmente el estadio Alberto J. Armando, el anuncio oficial deberá realizarse de inmediato.
Dónde va a hacer de local Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura
Frente a este escenario de incertidumbre, la institución xeneize aún no definió cuál sería el recinto elegido en caso de tener que hacer las valijas. La última mudanza de urgencia se remonta a febrero de 2024, cuando el equipo debió trasladarse al Nuevo Gasómetro de San Lorenzo para enfrentar a Sarmiento debido a una problemática idéntica en el terreno.
Los estadios de Vélez, Racing e Independiente también pueden sumarse como opciones. En el segundo caso podría complicarse el operativo por tratarse de estadios en la provincia de Buenos Aires.
Por su puesto, y por obvias razones, el Monumental de Núñez ni siquiera aparece como una variante lejana.
Por el momento, no hay una opción que pique en punta como principal alternativa. El deseo íntimo de la dirigencia es que la zona más afectada —la franja lindante con los palcos y los bancos de suplentes— muestre una recuperación milagrosa que permita el desarrollo normal del juego en Brandsen 805.
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