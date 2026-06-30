Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo México vs. Ecuador
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro México vs. Ecuador por 16avos de final. Dónde verlo.
México y Ecuador juegan este martes, desde las 22 (hora de Argentina), en la Ciudad de México, más precisamente en el mítico estadio Azteca; en el marco de los 16avos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, por un lugar en los octavos de final.
El partido se juega desde las 22 horas del lunes en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia tras completar una primera fase perfecta. Se quedó con el primer puesto del Grupo A al conseguir puntaje ideal: debutó con un triunfo por 2 a 0 sobre Sudáfrica, luego venció 1 a 0 a Corea del Sur y cerró su participación con una victoria por 3 a 1 frente a República Checa.
Con nueve puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra, México buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen.
En la vereda de enfrente, el seleccionado comandado por Sebastián Beccacece avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. Comenzó con el pie izquierdo, ya que cayó ante Costa de Marfil por 1 a 0 y luego empató sin goles frente a Curazao, aunque reaccionó a tiempo y, en la última fecha, superó a Alemania sobre la hora, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.
El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
Cómo ver en vivo México vs. Ecuador sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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