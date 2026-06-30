Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo México vs. Ecuador

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Cómo ver en vivo México vs. Ecuador sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

DSports: