Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Turquía vs. Paraguay

Del otro lado, la Paraguay de Gustavo Alfaro busca dar vuelta la página rápidamente tras el tropiezo en Los Ángeles. Para este compromiso decisivo, la escuadra guaraní —que volvió a un Mundial tras su última aparición en Sudáfrica 2010— intentará aferrarse a sus bases tradicionales.

El DT argentino apuesta a recuperar la solidez táctica y el férreo orden defensivo que caracteriza a los equipos de su entrenador. Deposita sus esperanzas de mitad de cancha hacia adelante en el desequilibrio y la inventiva de sus dos principales figuras de ataque, Julio Enciso y Miguel Almirón.

Cómo ver en vivo Turquía vs. Paraguay sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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