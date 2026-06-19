Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Turquía vs. Paraguay
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Turquía vs. Paraguay. Dónde verlo.
El Levi’s Stadium será el escenario de un choque determinante por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, en el que Paraguay y Turquía protagonizarán un partido de necesitados: los dos equipos llegan urgidos de una reacción inmediata si pretenden mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
El partido se juega desde las 0 horas del sábado en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El estreno fue adverso para ambos, ya que el conjunto de Vincenzo Montella cayó por 2 a 0 frente a Australia, mientras que el elenco sudamericano sufrió un duro revés al ser goleado 4 a 1 por el anfitrión, Estados Unidos.
Para Turquía, este certamen representa el regreso a la máxima cita futbolística tras 24 años de ausencias consecutivas. El gran objetivo de los dirigidos por Montella es romper la racha y volver a meterse en la fase eliminatoria, una instancia que no pisan desde su histórica participación en Corea-Japón 2002, edición en la que sorprendieron al planeta al subirse al podio en el tercer puesto. Una nueva derrota los dejaría prácticamente con un pie fuera de la competencia.
Del otro lado, la Paraguay de Gustavo Alfaro busca dar vuelta la página rápidamente tras el tropiezo en Los Ángeles. Para este compromiso decisivo, la escuadra guaraní —que volvió a un Mundial tras su última aparición en Sudáfrica 2010— intentará aferrarse a sus bases tradicionales.
El DT argentino apuesta a recuperar la solidez táctica y el férreo orden defensivo que caracteriza a los equipos de su entrenador. Deposita sus esperanzas de mitad de cancha hacia adelante en el desequilibrio y la inventiva de sus dos principales figuras de ataque, Julio Enciso y Miguel Almirón.
Cómo ver en vivo Turquía vs. Paraguay sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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