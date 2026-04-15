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Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet

Deportes

Evitá los molestos cortes de sitios como Xuper TV y conocé las opciones oficiales para ver el cruce de Racing y Botafogo por la Copa Sudamericana.

Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet

Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet

El conjunto dirigido por Gustavo Costas tiene un importante desafío internacional esta tarde en Avellaneda. Para disfrutar del partido con la mejor calidad y sin recurrir a plataformas piratas como Xuper TV, existen alternativas legales y directas tanto en la televisión como en el streaming oficial.

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C&oacute;mo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet sin Xuper TV

Cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet sin Xuper TV

La televisación oficial para no usar Xuper TV

IMPORTANTE: Pack Fútbol Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs Botafogo y cuánto cuesta

El partido internacional arrancará puntualmente a las 19:00 horas. Para verlo en vivo y en directo, los fanáticos deberán sintonizar la señal de DSports o ingresar a la aplicación DGO desde sus dispositivos.

Botafogo, bajo el mando de Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho, llega tercero en el grupo tras empatar 1-1 en su debut ante Caracas y buscará dar el golpe en Argentina.

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