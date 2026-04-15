Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver EN VIVO Racing vs. Botafogo por Internet
Evitá los molestos cortes de sitios como Xuper TV y conocé las opciones oficiales para ver el cruce de Racing y Botafogo por la Copa Sudamericana.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas tiene un importante desafío internacional esta tarde en Avellaneda. Para disfrutar del partido con la mejor calidad y sin recurrir a plataformas piratas como Xuper TV, existen alternativas legales y directas tanto en la televisión como en el streaming oficial.
La televisación oficial para no usar Xuper TV
IMPORTANTE: Pack Fútbol Directv: cómo ver EN VIVO Racing vs Botafogo y cuánto cuesta
El partido internacional arrancará puntualmente a las 19:00 horas. Para verlo en vivo y en directo, los fanáticos deberán sintonizar la señal de DSports o ingresar a la aplicación DGO desde sus dispositivos.
Botafogo, bajo el mando de Franclim Pereira da Silva Maia Carvalho, llega tercero en el grupo tras empatar 1-1 en su debut ante Caracas y buscará dar el golpe en Argentina.
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