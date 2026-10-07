Nico Paz y Agustín Giay, la nueva amistad que nace en la Selección Argentina: "Mi hermano"
Los juveniles del Como y del Palmeiras pisaron fuerte en los últimos amistosos de la Selección Argentina y comienzan a consolidarse como los nuevos pilares.
El final de la era de Lionel Messi marcó el inicio de una nueva etapa para la Selección Argentina. Con la continuidad de Lionel Scaloni al frente del proyecto, la Albiceleste puso en marcha un proceso de renovación futbolística para encarar el próximo ciclo. En ese contexto de recambio, dos nombres propios emergieron con fuerza para liderar el futuro del equipo: Nico Paz y Agustín Giay.
La química entre ambos trasciende lo táctico y se traslada al vestuario. Luego de la histórica jornada en el Monumental, Giay compartió una emotiva publicación en sus redes sociales que recibió la inmediata reacción del mediocampista creativo. "Mi hermano", le comentó Paz en Instagram, reflejando la estrecha relación que une a dos de los futbolistas llamados a ser protagonistas en los próximos años.
Nico Paz, Agustín Giay y la renovación de la Selección Argentina camino al Mundial 2030
IMPORTANTE: Video: el inesperado intercambio entre la Sole y Agustín Giay en la despedida de Messi
En el plano estrictamente deportivo, Nico Paz se transformó en una de las grandes revelaciones de la fecha FIFA. El futbolista de 22 años, surgido en España pero nacionalizado argentino, asumió la responsabilidad de la creación de juego y aprovechó al máximo sus minutos en cancha. Además de anotar un golazo frente a Benín tras recibir la última asistencia de Messi con la camiseta nacional, el volante del Como de Italia arrastra un notable registro de cuatro tantos en este 2026, habiendo convertido también ante Mauritania, Bolivia y Burkina Faso.
Por su parte, Agustín Giay afianza su lugar en el sector defensivo. El lateral derecho del Palmeiras, que estuvo cerca de integrar la nómina para la última cita mundialista, disputó los tres encuentros de la gira y cumplió con creces las demandas del cuerpo técnico. Ante las ausencias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el ex San Lorenzo respondió con solvencia y desde el predio de Ezeiza lo consideran una pieza fundamental para la estructura con miras a la Copa del Mundo 2030.
Con rendimiento dentro del campo y complicidad fuera de él, Paz y Giay empiezan a escribir sus primeras páginas con la camiseta mayor. La transición no será sencilla tras el adiós del capitán, pero la irrupción de estos jóvenes talentos le otorga aire fresco y certezas al proyecto de Scaloni.
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