Nico Paz y Agustín Giay, la nueva amistad que nace en la Selección Argentina: "Mi hermano"

En el plano estrictamente deportivo, Nico Paz se transformó en una de las grandes revelaciones de la fecha FIFA. El futbolista de 22 años, surgido en España pero nacionalizado argentino, asumió la responsabilidad de la creación de juego y aprovechó al máximo sus minutos en cancha. Además de anotar un golazo frente a Benín tras recibir la última asistencia de Messi con la camiseta nacional, el volante del Como de Italia arrastra un notable registro de cuatro tantos en este 2026, habiendo convertido también ante Mauritania, Bolivia y Burkina Faso.