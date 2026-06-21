Nicolás Tagliafico entrena a la par del grupo y Lionel Scaloni suma una opción clave para Argentina

Ahora, con Tagliafico nuevamente disponible, el entrenador deberá resolver si mantiene a Medina tras su buen rendimiento o si devuelve a la titularidad a uno de los habituales dueños del puesto en la Selección argentina.

El partido ante Austria puede ser determinante para el futuro de la Albiceleste en el certamen, ya que una victoria dejaría al equipo muy bien perfilado para asegurar la clasificación a los 16avos de final. Después de este compromiso, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio, desde las 23, frente a Jordania.