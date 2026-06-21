Nicolás Tagliafico entrena a la par del grupo y Lionel Scaloni suma una opción clave para Argentina
Nicolás Tagliafico dejó atrás la molestia muscular, se entrenó con normalidad y puede meterse en el equipo de Argentina ante Austria.
La Selección Argentina avanza con la preparación para su segundo partido en el Mundial 2026 y Lionel Scaloni recibió una buena noticia: Nicolás Tagliafico se entrenó a la par del grupo y volvió a quedar a disposición. El lateral izquierdo dejó atrás la distensión en el sóleo y ahora aparece como una opción concreta para el cruce con Austria.
Después del gran debut con goleada ante Argelia, la Albiceleste ya puso la mira en Austria, rival del próximo lunes a las 14 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. En ese contexto, el entrenador recibió una noticia importante en la práctica del jueves: el lateral entrenó a la par de sus compañeros y volvió a estar disponible para el cuerpo técnico.
El futbolista era el único del plantel que venía trabajando de manera diferenciada en los últimos días. El 11 de junio, en el arranque de la Copa del Mundo, había sufrido una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda, una molestia que lo dejó afuera del debut frente a Argelia. Ya recuperado, Tagliafico completó la práctica con normalidad y quedó como una alternativa concreta para meterse en el once o, al menos, sumar minutos ante el conjunto austríaco.
La duda de Lionel Scaloni en el lateral izquierdo para Argentina vs. Austria
La recuperación del defensor del Lyon le abre una nueva posibilidad a Scaloni, que en el estreno apostó por Facundo Medina como lateral izquierdo. El futbolista del Olympique de Marsella respondió de buena manera en una posición que no le es del todo natural y cumplió con una actuación sólida en la victoria de la Albiceleste.
Ahora, con Tagliafico nuevamente disponible, el entrenador deberá resolver si mantiene a Medina tras su buen rendimiento o si devuelve a la titularidad a uno de los habituales dueños del puesto en la Selección argentina.
El partido ante Austria puede ser determinante para el futuro de la Albiceleste en el certamen, ya que una victoria dejaría al equipo muy bien perfilado para asegurar la clasificación a los 16avos de final. Después de este compromiso, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio, desde las 23, frente a Jordania.
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