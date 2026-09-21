Noruega vs. Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
El seleccionado nórdico vuelve a la competencia luego de ser una de las revelaciones del Mundial 2026, donde alcanzó los cuartos de final.
Noruega y Dinamarca juegan este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el Ullevaal de Oslo, por la primera fecha del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El encuentro será televisado por ESPN 2 y también podrá verse por Disney+ Premium.
El conjunto noruego hará su debut como local en una zona que también integran Portugal y Gales. El equipo dirigido por Stale Solbakken buscará comenzar con el pie derecho una competencia en la que tendrá seis partidos para intentar avanzar a la siguiente instancia.
Noruega llega, además, con el envión de haber sido una de las selecciones revelación en el Mundial 2026, donde dejó en el camino a Brasil en octavos de final y luego cayó ante Inglaterra en cuartos.
Del otro lado estará Dinamarca, que también comenzará su participación en la máxima categoría del certamen. El seleccionado danés afrontará un grupo exigente y tendrá como próximos compromisos los encuentros ante Gales y Portugal, antes de volver a medirse con Noruega en noviembre.
Formaciones de Noruega vs. Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Ostigard, Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
- Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Victor Froholdt; Rasmus Hojlund. DT: Brian Riemer.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Ullevaal Stadion de Oslo.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: ESPN 2 y Disney+.
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