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Noruega vs. Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

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El seleccionado nórdico vuelve a la competencia luego de ser una de las revelaciones del Mundial 2026, donde alcanzó los cuartos de final.

Noruega fue una de las revelaciones del Mundial 2026. 

Noruega fue una de las revelaciones del Mundial 2026. 

Noruega y Dinamarca juegan este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el Ullevaal de Oslo, por la primera fecha del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El encuentro será televisado por ESPN 2 y también podrá verse por Disney+ Premium.

El conjunto noruego hará su debut como local en una zona que también integran Portugal y Gales. El equipo dirigido por Stale Solbakken buscará comenzar con el pie derecho una competencia en la que tendrá seis partidos para intentar avanzar a la siguiente instancia.

Noruega llega, además, con el envión de haber sido una de las selecciones revelación en el Mundial 2026, donde dejó en el camino a Brasil en octavos de final y luego cayó ante Inglaterra en cuartos.

Del otro lado estará Dinamarca, que también comenzará su participación en la máxima categoría del certamen. El seleccionado danés afrontará un grupo exigente y tendrá como próximos compromisos los encuentros ante Gales y Portugal, antes de volver a medirse con Noruega en noviembre.

Formaciones de Noruega vs. Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA

  • Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Ostigard, Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
  • Dinamarca: Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Maehle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Victor Froholdt; Rasmus Hojlund. DT: Brian Riemer.

Horario y televisación

  • Hora: 15:45.

  • Estadio: Ullevaal Stadion de Oslo.

  • Árbitro: A confirmar.

  • VAR: A confirmar.

  • TV: ESPN 2 y Disney+.

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