Países Bajos vs. Alemania por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
Ambas selecciones debutan en la Liga de Naciones con nuevos entrenadores y buscarán comenzar con una victoria en el Grupo A2.
Países Bajos y Alemania se miden este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, por la primera fecha del Grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA.
El conjunto neerlandés comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Xavi Hernández, quien hará su debut como entrenador de la selección mayor. Enfrente tendrá a un seleccionado alemán que también estrenará técnico, ya que Jürgen Klopp asumió el cargo y tendrá su primera prueba al frente del combinado nacional.
Países Bajos viene de quedar eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de finalizar primero e invicto en su grupo. En la primera instancia eliminatoria, igualó 1-1 ante Marruecos y finalmente quedó afuera tras caer por penales.
El seleccionado bávaro, en tanto, también quedó eliminado en la misma instancia. Tras finalizar primero en su grupo, Alemania igualó 1-1 ante Paraguay en el tiempo reglamentario y luego cayó por penales.
La zona se completa con Serbia y Grecia, por lo que cada punto tendrá importancia en la pelea por las dos primeras posiciones, que permiten avanzar a los cuartos de final. La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre, mientras que los cuartos de final están previstos para marzo de 2027.
Formaciones de Países Bajos vs. Alemania por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.
- Alemania: Marc-André ter Stegen; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané; y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Johan Cruijff Arena.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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