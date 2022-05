Oscar Ruggeri recordó el debut del Kun Agüero en Independiente

Ahí, Oscar agregó: "Yo ya vi que no me diste bola a lo otro, pero te dije "divertite, pasala bien, tácticamente no hagas nada"".

A medida que seguían hablando del tema, el "Cabezón" siguió indagando: "¿Vos te imaginabas la semejante carrera que hiciste?

"No, la verdad que no, porque como todo jugador lo único que hace es entrenar y seguir jugando", comenzó diciendo el Kun. Y, agregó: "La verdad, no me imaginaba esto".