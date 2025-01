Otro arquero europeo en la mira de San Lorenzo: suena fuerte Benjamin Lecomte

Embed "FRANCÉS NO SÉ, TENGO QUE ESTUDIAR" Miguel Ángel Russo bromeó con la posible llegada de Benjamin Lecomte a San Lorenzo. pic.twitter.com/PFocYUWNE8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 14, 2025

Aunque las negociaciones parecían encaminadas, Miguel Ángel Russo terminó descartando al neerlandés por no hablar español y otras cuestiones tácticas. Sobre el guardameta francés, fue consultado luego del partido amistoso ante Nacional y bromeó al respecto: "¿Tanto? Inglés se, francés no. Tengo que estudiar... no digo nada yo, pero no me hagan estudiar francés".

Ahora, la atención se centra en Lecomte, quien jugó 14 partidos con Montpellier en la última temporada. A pesar de los 34 goles recibidos, el arquero cuenta con experiencia en clubes importantes como el Atlético de Madrid, donde fue dirigido por Diego Simeone. Según trascendió, el entrenador argentino dio excelentes referencias del jugador.

lecomte 1.jpg

Un dato a favor de Lecomte es su conocimiento del idioma español, lo que facilitaría su adaptación al vestuario y al sistema de Russo. Con contrato vigente hasta 2027, el arquero no saldría fácilmente del club francés, pero su situación en el equipo, que actualmente ocupa el último puesto en la Ligue 1, podría abrir una ventana para negociar.

El Ciclón, mientras tanto, continúa ajustando detalles en su pretemporada y tiene previsto debutar oficialmente contra Talleres de Córdoba el 25 de enero en el Pedro Bidegain. La llegada de un arquero con experiencia internacional podría ser el refuerzo que Russo necesita para darle seguridad a un equipo que busca consolidarse.