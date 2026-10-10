Pablo Quirno viajó al GP de Singapur y pidió formalmente el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

Gracias a la invitación del Ministro de Comercio, Grace Fu, y el Ministro de Energía, Tan See Leng, del Gobierno de Singapur a su Gran Premio de Formula 1, me encontré con Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1.



Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a… pic.twitter.com/b5pahfFKms — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 10, 2026

Plan de obras y los plazos en el horizonte

La última competencia de la máxima categoría del automovilismo disputada en suelo nacional tuvo lugar el 12 de abril de 1998 en el Autódromo de Buenos Aires, jornada en la que el alemán Michael Schumacher se quedó con la victoria a bordo de su Ferrari. Para lograr la homologación necesaria tras 28 años de ausencia, las autoridades ya avanzan en proyectos para la remodelación integral del Autódromo Juan y Oscar Gálvez, con el objetivo de adecuar el trazado porteño a los estrictos estándares exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).