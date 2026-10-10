Pablo Quirno viajó al GP de Singapur y pidió formalmente el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina
El canciller argentino se reunió con Stefano Domenicali, CEO de la categoría, e inició gestiones oficiales para recuperar la plaza tras casi 30 años de ausencia.
El Gobierno argentino dio un paso firme en su aspiración de traer de vuelta la máxima categoría del automovilismo mundial. Durante su visita oficial al Gran Premio de Singapur, el canciller Pablo Quirno mantuvo un encuentro clave con las máximas autoridades de la Fórmula 1 para transmitir formalmente el interés del país en volver a albergar un Gran Premio.
Encuentro al más alto nivel en Asia
La presencia del funcionario diplomático en la carrera asiática obedeció a una invitación formal emitida por los ministros de Comercio y de Energía del Gobierno de Singapur. En ese contexto, Quirno mantuvo una reunión de trabajo con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, a quien le expresó la intención de la Argentina de recuperar una plaza en el calendario oficial de la categoría.
"Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio. Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección", destacó el canciller a través de sus redes sociales tras finalizar el encuentro institucional.
Plan de obras y los plazos en el horizonte
La última competencia de la máxima categoría del automovilismo disputada en suelo nacional tuvo lugar el 12 de abril de 1998 en el Autódromo de Buenos Aires, jornada en la que el alemán Michael Schumacher se quedó con la victoria a bordo de su Ferrari. Para lograr la homologación necesaria tras 28 años de ausencia, las autoridades ya avanzan en proyectos para la remodelación integral del Autódromo Juan y Oscar Gálvez, con el objetivo de adecuar el trazado porteño a los estrictos estándares exigidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Con el calendario oficial de la próxima temporada completamente cerrado y aprobado, las posibilidades de concretar el retorno apuntan al mediano plazo. Los organizadores confían en que las obras edilicias y las gestiones diplomáticas permitan posicionar favorablemente a Buenos Aires como una alternativa concreta para incorporarse al circuito internacional hacia el año 2028.
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