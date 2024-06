El deseo del Pato Fillol: "Sería lindo que se junten las tres selecciones campeonas del mundo"

Al ser consultado sobre poder cumplir algún sueño, el Pato no dudó en responder: “Sería algo muy lindo que se junten las tres selecciones campeonas”, comenzó diciendo. Y además, agregó: “Yo más de lo que dije no puedo hacer. Qué voy a organizar yo una cena para los 3 campeones del mundo, ja. ¿Sería emocionante? No sé si tan emocionante para los chicos nuevos de Qatar. Pero sí para nosotros, 78-86, sería algo muy lindo. Sería algo muy lindo”.

La camiseta como bandera. La misma emoción que hace 46 años. Simplemente el Pato Fillol.

Qué dijo sobre Rodrigo De Paul y la comparación entre campeones del mundo

Luego de que el mediocampista del actual Seleccionado indicara que el conjunto de Lionel Scaloni es la mejor Selección que hubo en Argentina, Fillol dio su apreciación: "Se lo atribuyo a la parte emocional de él. Ser campeón del mundo es un privilegio, no es para cualquiera. Su juventud y todo eso. Yo no vi nada de maldad. Por eso en su momento yo dije ‘no nos lastimemos’. Yo tengo un concepto muy fuerte: no digas que sos el mejor, no digas que sos único. Hay alguien que es más sabio que nosotros, que es el tiempo. El tiempo te va a demostrar si fuiste el mejor o no. No hay ningún tipo de duda", expresó lejos de cualquier polémica y calmando la situación.

