La reacción de Paulo Dybala al bicampeonato de la Selección Argentina sin él

Dybala, actualmente en la pretemporada con la Roma en Italia, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su felicidad y orgullo por el logro del equipo. "Qué hermoso volver a ver este grupo levantar un trofeo", escribió el delantero, acompañando sus palabras con imágenes de los jugadores celebrando.

Scaloni, entrenador del seleccionado, también se refirió a Dybala durante la conferencia de prensa luego de la final: "No haberlo traído me parte el corazón", confesó Scaloni, destacando su importancia para el equipo a lo largo de su ciclo y lamentando su ausencia en esta convocatoria específica.

El técnico explicó que la decisión de no convocarlo fue difícil, pero necesaria para el bienestar del equipo: "Llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo re contra especial y no haberlo traído me parte el corazón", dijo, enfatizando la calidad humana y profesional del jugador.

La victoria de la Selección Argentina en la Copa América es un logro colectivo que incluye a todos los jugadores, presentes y ausentes. El mensaje de Dybala refleja su apoyo incondicional a sus compañeros y su compromiso con el equipo, demostrando una vez más el espíritu de unidad y compañerismo que caracteriza a la Albiceleste.