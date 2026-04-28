Qué canal pasa Cruzeiro vs. Boca por Copa Libertadores
Te contamos por qué canal podés ver el encuentro de Boca frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, en un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El equipo titular de Boca buscará un triunfo decisivo esta noche en Brasil. Con un rendimiento en pleno crecimiento y tras catorce partidos sin conocer la derrota, el conjunto azul y oro intentará asegurar los tres puntos como visitante para acercarse a los ansiados octavos de final de la Copa Libertadores.
Por dónde transmiten en vivo el partido de Boca
IMPORTANTE: La triste despedida de una pizzería del microcentro porteño
El esperado compromiso entre Cruzeiro y el conjunto de la Ribera comenzará a las 21.30 horas en el mítico estadio Mineirao. La televisación en vivo para la República Argentina estará a cargo de las señales Fox Sports y Telefe, permitiendo a todos los hinchas seguir las alternativas del juego.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario