Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Always Ready
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Lanús vs. Always Ready por la Copa Libertadores 2026.
En un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo G, Lanús recibirá a Always Ready desde las 19:00 en el Estadio Ciudad de Lanús y afrontará un compromiso determinante en el inicio de su camino en la Copa Libertadores 2026.
En su visita a Mirassol, el equipo Granate cayó por la mínima diferencia en un partido parejo, pero que terminó inclinándose para los locales. Esa derrota lo dejó obligado a recuperarse rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de competencias cada punto puede resultar decisivo en la recta final de la fase de grupos. En su última presentación por el torneo local, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se quedó con el clásico del Sur frente a Banfield gracias a un gol agónico de Yoshan Valois.
Del otro lado estará Always Ready, que tampoco tuvo el inicio ideal en la Libertadores. El conjunto boliviano perdió como local ante Liga de Quito por 1-0, dejando escapar puntos importantes en su propio estadio. Esa caída lo obliga a sumar fuera de casa si pretende mantenerse competitivo dentro del grupo. En su torneo local, ocupa la quinta posición con cuatro puntos en un campeonato que recién comienza.
Lanús vs. Always Ready: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Franco Watson, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Always Ready: Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Yhormar Hurtado, Dieguito Rodriguez; Rai Lima, Héctor Cuellar, Joel Amoroso; Fernando Nava, Juan Godoy y Enrique Triverio. DT: Julio César Baldivieso.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Always Ready por Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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