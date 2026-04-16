Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Always Ready

En su visita a Mirassol, el equipo Granate cayó por la mínima diferencia en un partido parejo, pero que terminó inclinándose para los locales. Esa derrota lo dejó obligado a recuperarse rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de competencias cada punto puede resultar decisivo en la recta final de la fase de grupos. En su última presentación por el torneo local, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se quedó con el clásico del Sur frente a Banfield gracias a un gol agónico de Yoshan Valois.