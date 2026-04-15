Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Botafogo

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega golpeado tras dos derrotas consecutivas en el ámbito doméstico, en clásicos que dejaron secuelas tanto en lo anímico como en lo futbolístico. La caída ante Independiente y luego frente a River expusieron falencias defensivas y dificultades para sostener el ritmo de juego. En su debut logró una victoria importante y ahora pretende consolidar ese arranque positivo ante un rival de jerarquía.