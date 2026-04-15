Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Botafogo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
Por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, Racing recibirá a Botafogo este miércoles desde las 19:00, en el estadio Presidente Perón, con la intención de dejar atrás los tropiezos recientes y reafirmar su ambición internacional.
El equipo dirigido por Gustavo Costas llega golpeado tras dos derrotas consecutivas en el ámbito doméstico, en clásicos que dejaron secuelas tanto en lo anímico como en lo futbolístico. La caída ante Independiente y luego frente a River expusieron falencias defensivas y dificultades para sostener el ritmo de juego. En su debut logró una victoria importante y ahora pretende consolidar ese arranque positivo ante un rival de jerarquía.
El conjunto brasileño, por su parte, atraviesa un proceso de reconstrucción. Tras la salida de su anterior entrenador, asumió el portugués Franclim Carvalho, quien aún busca darle identidad al equipo. En su debut en el torneo empató ante Caracas, y ahora necesita sumar para no complicar su clasificación en el grupo.
Racing vs. Botafogo: probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
- Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
Cómo ver en vivo Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
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